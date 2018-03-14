友華強攻東南亞 轉投資小金雞加速新藥研發

生技廠友華 (4120-TW) 今年鎖定東南亞為主要發展區域，包括嬰幼兒牛羊奶粉、西藥及醫美都有新的拓展計劃，轉投資小金雞友霖 (4166-TW) 降血脂用藥也獲得越南及菲律賓藥證，友杏新廠今年完工，將攻高純度抗癌針劑用藥。

友華集團董事長蔡正弘表示，東協各國是今年發展的關鍵，嬰幼兒牛羊奶粉目前在中國、香港、新加坡、馬來西亞等地穩健成長，今年即將進入菲律賓和印尼等新市場；西藥事業方面，友華集團自行開發生產的降血脂用藥，除了在台灣上市，今年剛取得菲律賓和越南的藥證，也是拓展東南亞商機的利器；醫美事業則著力於菲律賓與馬來西亞。

至於眼科進度，友華去年引進 Second Sight 獨家開發的 Argus II 第二代人工視網膜系統，即將完成第 5 例植入個案，另外，友華也引進美國 TissueTech 大廠的羊膜再生組織產品 AmnioGraft，臨床上可減輕病患疼痛，發揮抗發炎、抗結疤和抗血管新生效果，促進眼表傷口癒合，有望成為眼科創新醫療方案。

友霖今年初延攬具智財權與技術移轉等專業背景的前藥劑中心總座羅麗珠接掌總經理，羅麗珠表示，友霖已取得糖尿病藥物 (Miglitol)、肌肉鬆弛劑 (Carisoprodol)、降血脂藥物 (Pitavastatin) 共三張 FDA 藥證，藥品開發能力廣受國際肯定。其中，由友霖自行開發的降血脂用藥已在台上市，今年再獲得越南與菲律賓藥證，接續將前進東南亞。

羅麗珠表示，友霖尚有多項新藥研發計畫進行中，包括改善涎漏、注意力不足過動症、結核病新藥、降血脂複方等新藥，分別處於臨床二期與臨床三期階段；另有阿茲海默症貼片與北京泰德藥廠已完成技術轉移，將共同進軍美國及中國；抗癲癇藥物則獲美國藥廠 Supernus 技術轉移，由友華取得台灣與東南亞的銷售權。

另外友華與日本 NanoCarrier 合資成立的友杏生技，建造工程已近尾聲，預計今年完工，友杏生技總經理張啟泰表示，將專精生產高純度的抗癌針劑用藥，並以申請 FDA 查廠認證為首要目標，其中由友杏主導的口腔癌用藥 Multikine(CS001P3) 與胰臟癌用藥 Micelplatin (NC-6004) 均已完成臨床三期收案。