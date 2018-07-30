鎖定父親節、情人節送禮商機 電信業祭Apple Watch專案搶客

鎖定父親節、七夕情人節送禮商機，電信業者近期動作連連，除了 699 元雙飽購機資費、蘋果舊款 iPhonr 系列手機優惠之外，Apple Watch Series 3 Cellular 也是主要的搶客利器，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 今 (30) 日宣布推出專案優惠。

台灣大指出， Apple Watch Series 3 今年 5 月上市，可支援獨立通話，受到追求時尚的消費者青睞，針對購買族群分析發現，男性占 64%，女性占 36%，以 30 到 39 歲為主力族群；在 12 星座中，以風象星座最熱愛 Apple Watch Series 3，細分各星座，男性以雙子座位居第一，處女座與巨蟹座分居二、三名，女性以天秤座最多，其次是處女座和天蠍座。

另外，分析中也發現，火象星座自行掏腰包購買 Apple Watch Series 3 的人，占比最少；台灣大指出，隨著父親節和情人節陸續到來，首度推出短期合約 12 星座百搭禮活動，月付 1399 元，綁約 12 個月，Apple Watch Series 3 (38mm) 原價 12900 元現在不用 7000 元，同時，8 月底前申辦 Apple Watch Series 3 搭配 One Number 一號多機服務，可免 300 元開通費，還有前 6 個月免月租的優惠。

遠傳指出，推出 Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) 以來，發現 4 成用戶購買之後轉贈給親友、家人，鎖定父親節、情人節送禮潮，特別推出 Apple Watch 3 LTE 版本專案價，進階版月付 299，Apple Watch 3 LTE 只要 5990 起，相當打四六折，旗艦版月付 499， Apple Watch 3 LTE 折價超過萬元，只要 1990 元起。

台灣大表示，Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) 具備 LTE 與 UMTS 行動網路無線頻段，是國內首支加入內建行動網路的智慧手錶，同步與 iPhone 同時接收電話和訊息，申辦 One Number (可一號多機使用) 服務，手錶和 iPhone 可共享同一個門號，還可共用 iPhone 門號的通話分鐘數和上網傳輸量。