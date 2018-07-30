發行量大增、信用評級下降 企業債市場面臨泡沫化？

麥肯錫全球研究所最新的研究報告顯示，非金融機構公司債的流通量，在過去 10 年增長約 29 兆美元，而當中新興市場國家的公司與信用評價較低的企業發債量的比例皆有增加，但該報告指出，儘管風險增加，但還不到將泡沫化程度。

非金融機構公司債的流通量增加至 66 兆美元

因為許多央行將利率維持在低水平，許多面臨較高違約風險的借貸者進入市場，麥肯錫報告指出，在巴西、中國與印度發行的公司債中，約有 25% 的公司債面臨較高的違約風險，若利率提升 200 個基點，則此比例將攀升至 40%。

數據顯示，從 2007 年以來，非金融機構的公司債流通量成長近 3 倍至 11.7 兆美元。在過去，公司債市場主要集中在美國，但近年來，許多不同國家的企業加入此行列。

儘管經濟學者認為，公司債的違約不會像 2008 年的次貸危機一樣，威脅整個金融市場，但仍有三大重點值得關注。

信用評級

首先，借貸者的整體信用評級正在下滑，在美國，22% 的非金融機構的公司債屬於垃圾債，而有近 40% 的公司債來自評級 BBB 等級的公司，此等級僅高於垃圾評級一階，這代表著，近 2/3 的美國公司債，來自違約風險較高的公司。

BBB 評級的美企業債佔整體美公司債近 4 成

新興市場公司債

新興市場國家所發行的公司債正在大幅攀升，在過去，已開發國家的公司為主要的借貸者，但 2007 年以後，全球公司債發行量中，有 2/3 是來自新興市場國家的企業。

中國為最主要的參與者，由中國企業發行的公司債，流通量在 2007 年至 2017 年之間，從 69 億美元暴增至 2 兆美元，使中國成為全球最大的企業債市場之一。

公司財務情況

麥肯錫報告指出，部分發債公司的財務體質較弱，尤其是開發中國家的公司，而歐美的發行企業債的公司，相對擁有較強勁的財務基本面，但某些產業將會較脆弱，如能源業、工業或零售業所發行的垃圾債。

在美國，能源業約 18% 的流通公司債，約 108 億美元，承受較高的違約風險。中國方面，約 3 成的工業產業與房地產產業所發行的債券，具較高的風險。巴西的公司債中，亦是工業產業的違約率較高。

違約風險增

全球企業的違約率已高於 30 年的平均水平，鑑於上述風險，麥肯錫預測未來幾年企業債市場的風險可能會進一步攀升。