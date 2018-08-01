BOJ承諾改善日債市功能 日債殖利率飆升1年半新高

日本央行 (BOJ) 31 日宣布，將維持利率不變，持續實施寬鬆政策，同時日本央行承諾，為了使日債市場恢復功能性，將允許殖利率在更大的範圍區間內移動，10 年期日債殖利率因此在週三 (1 日) 飆升至 1 年半以來的新高點。

日本央行總裁黑田東彥表示，將允許 10 年期日債殖利率在 0% 的水平，上下移動 20 個基點，希望藉此改善日本公債市場的功能，這將有助於 QQE 政策更具可持續性。

過去因日本央行強力控制日債殖利率，透過購債將 10 年期日債殖利率維持於 0% 的水平，有一段時間，該債券乏人問津。在該行承諾將使殖利率變動更加彈性後，10 年期日債殖利率在 1 日下午 3 時許，攀升至 0.125%，為 2017 年 2 月以來的最高水平。

10 年期日債走勢

儘管日本央行所訂下的殖利率上限為 0.20%，摩根士丹利的策略師 Koichi Sugisaki 認為，10 年期日債殖利率最終會落在 0.15% 左右的水平，測試 0.20% 水平的機會不多。

5 年期日債殖利率則上揚 4.5 個基點至 1 年新高的 - 0.055%，2 年期日債殖利率亦創近期高點，升至 - 0.090%。

日本央行維持鴿派作風，使日圓走弱，但三菱日聯金融集團的貨幣分析師 Lee Hardman 指出，因該行允許殖利率更大幅度的移動，使購債變得更彈性，對日圓提供支撐，日圓匯率因此跌幅不大，1 日下午 1 美元對日圓上漲 0.22% 暫報。

美元對日圓走勢

日本央行購買追蹤日股的 ETF 額度，將維持為 6 兆日圓，但該行表示將會購入更多追蹤東證指數的 ETF，日經 225 指數與東證指數分別上漲 0.86% 與 0.94%。