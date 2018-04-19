BBB債券增加 企業債券市場有「即將爆發的隱憂」？

分析機構數據顯示，BBB 評級債券為投資等級債券中評級最低的，而該等級的債券在整個投資級債券市場中的占比迅速攀升，分析師指出，在經濟擴張已邁入第 10 年的情況下，BBB 等級債券規模增加是令人擔憂的。

根據 CreditSights 的數據，2018 年 4 月時，與信用評等 BBB 等級相關的公司債金額接近 3 兆美元，比全球第 5 大經濟體英國的年度經濟產出還大。另一個衡量標準是，此數字比 2007 年時，整個投資等級的債券市場還高出 50％，當時累積債務被視為加劇金融危機造成的損害。

BBB 等級債券的占比持續增加

評級公司標準普爾和惠譽皆認為 BBB 債券是投資等級中最低的評級，評級低於 BBB 的債券屬於投機級別，潛在買家較少，包含養老基金在內的大型機構買家皆會避開此等級債券。

由於美國公司將債務融入他們已經槓桿化的資產負債表中，BBB 評級債券在整個投資級債券市場中的占比迅速攀升。BBB 評級債券的未償還貸款總額佔整個投資級別市場的 42.2％，大幅高於 2007 年的 26.1％。美國非金融企業債務與國內生產總值的比率在 2017 年上升至 45.2％，僅略低於 2007 年的 45.3％。

不斷上升的債務水平，似乎在暗示一些警訊，美銀美林 4 月份的全球基金經理調查顯示，有 33％的股權投資基金管理人表示，企業的資產負債表中存在過多的債務。

股票投資者認為企業的企業負債表存在太多債務

目前為二次世界大戰以來，第二長的經濟擴張期，若此波經濟擴張結束，部份企業可能難以支付債券的利息，導致評級公司將 BBB 評級債券降評，將其推入高收益債券或垃圾債領域，而只購買投資等級債券的投資者，將拋售這些被降評的 BBB 評級債券。

大摩的美國信貸策略主管 Adam Richmond 指出，處實市場週期已處於非常晚期，投資者對於信貸較不友善，「誤差容忍度」比較低。

而沃爾克法則 (Volcker Rule) 禁止銀行從事自營性質的投資業務，以及禁止銀行擁有、投資或發起對沖基金和私募基金。此法則限制了公司債券的市場流動性，而交易商避免持有過多的公司債券，分析師指出，若市場對於公司債改觀，則拋售的情況可能更激烈。

但許多債券投資者似乎不擔心此日益嚴重的擔憂，他們認為，儘管企業負債迅速增長，但強勁的經濟增長和穩健的收益，使公司仍能掌控他們的債務。

根據 FactSet 數據顯示，國際貨幣基金組織預計，歸功於美國稅改和較疲弱的美元，美國經濟將在 2018 年增漲 2.9％，2019 年的成長預計為 2.7％。2018 年第 1 季 S&P 500 指數企業盈利預計成長 17.1％。

2018 年第一季，BBB 等級的債券表現優於其他投資等級債券的表現，投資級債券的額外回報 (Excess Return) 為負 0.68％，而在同時間，BBB 評級債券的額外回報為 0.54％。

RBC 財富管理的美國固定收益首席策略師 Craig Bishop 表示：「事實上，從經濟的基本面來看，企業的資產負債表仍然有利，而我們沒有看到廣泛的評級下調。」