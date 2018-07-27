野村資產：印度債已近低點 有望在新興市場中脫穎而出

《彭博社》報導，印度 10 年期國債殖利率今年以來，已攀升超過 40 個基點，野村資產管理的資深基金經理 Takashi Mishima 認為，現在是購入印度債的良好時間點，印度在新興市場國家中有望脫穎而出，股市近期表現亦亮眼。

Mishima 表示，印度領先其他新興市場國家許多，升息恐造成的影響，已在其債市中定價，因此印度國債的殖利率將不會再上揚太多，債券殖利率與債券價格呈反向走勢。



由於市場擔憂油價上漲將導致通膨加劇，使印度央行進行貨幣緊縮政策，10 年期印度國債殖利率在上個月攀升至 4 年以來的最高水平 7.993%，27 日則回落至 7.759%。

印度 10 年期國債走勢

今年外資已減持約 60 億美元的以盧比計價債，印度盧比兌美元今年貶值約 7%，為亞洲貨幣中，表現最差的，27 日 1 美元兌印度盧比報 68.705。

美元兌印度盧比走勢

Mishima 指出，「印度盧比不太可能大幅反彈，但也不太可能再度暴跌，因印度央行的干預將提供該貨幣支撐，我們預計美元兌印度盧比匯率將維持在 70 左右」。



根據彭博彙編的數據，AAA 等級的 10 年期印度公司債，與到期期限相當的印度主權債殖利率利差，從今年 1 月以來約已擴展 5 倍。

野村證券有兩檔印度債券基金，亦投資於以美元計價的印度企業債。Mishima 表示，這兩檔基金持有的公司債與政府有相關聯，且到期時間較長，如印度石油公司和印度斯坦石油公司的 10 年期公司債。

Mishima 對印度經濟與風險的看法：