〈新i鳳有消息〉新iPhone曝光？傳6.1吋LCD iPhone不搭載雙鏡頭模組

網路爆料人 Ben Geskin 週六 (29 日) 在推特上傳了蘋果近月即將發布的手機模型，並指出 6.5 吋新 iPhone 基款將維持雙鏡頭，但 6.1 吋 iPhone 可能因成本考量僅採用單鏡頭。

目前曝光的手機造型這兩款手機模型沒有任何蘋果的標徽，下圖中可以看到，跟先前流傳的一樣，新款 6.1 吋和 6.5 吋 iPhone 大體與目前的 iPhone 設計類似，但閃光燈從鏡頭側邊移至下方，設計風格類似雙鏡頭的 iPhoneX。

Ben Geskin 昨 (29 日) 推特爆料蘋果新手機模型。(翻攝自：推特)

蘋果在 iPhone 7 Plus、8 Plus 和 X 雙鏡頭規格，提供 2 倍光學變焦能力，目前曝光的 6.5 吋 OLED 手機也是採用雙鏡頭的規格，類似現有的 5.8 吋 iPhoneX 的放大版，Geskin 將這款手機暱稱為「iPhone X Plus」，與先前流傳的型號一致。

6.5 吋 OLED iPhone 類似放大版 iPhone X。(翻攝自：推特)

去年出的 iPhoneX 價格昂貴導致買氣不佳，今年市場皆傳出蘋果要推出

實惠版的「iPhoneX」，據傳新 6.1 吋 iPhone 採用 LCD 是基於成本考量，而目前曝光的 6.1 吋手機模型僅有單鏡頭，很可能也是為了降低成本所做的折衷方案。

據日媒 Macotakara 報導， 6.1 吋版 iPhone 將採用日廠 JDI 研發的 Full Active 顯示螢幕，主打四邊超窄設計，最窄可達 0.5mm，推翻先前 6.1 吋 LCD iPhone 的邊框會比 OLED 機型的邊框更厚的消息。

日媒 Macotakara 先前傳出 LCD 的 6.1 吋新 iPhone 將有五款繽紛顏色。(翻攝：Macotakara)

Macotakara 報導中也提到，新款 6.5 吋和 5.8 吋手機將在 9 月或 10 月出貨，但採用 LCD 的 6.1 吋新 iPhone 在 7 月才開始量產，良率目前僅達 1%，傳很可能會延至 11 月才正式上市。