〈分析〉明日之星？Alphabet股價上看1400美元

《Barron’s》Andrew Bary 專欄分析指出，今年股價已經上漲 19% 的 Alphabet 公司，其實漲幅空間還很大，以下摘譯分析師之看法：

由於谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年第二季營收成長 26%、獲利也優於預期，但是今年迄今 Alphabet 股價漲幅卻只有 19%，遠遜於亞馬遜的 56% 和小幅低於臉書的 21%，看好 Alphabet 股價未來仍有上漲空間。

Alphabet 股價日線走勢圖

Andrew Bary 以 2019 年每股純益 48 美元之預估值計算，目前 Alphabet 股價本益比約在 26 倍仍相當合理，因 Alphabet 在每股存益的計算上，有計入該公司高額的股權獎勵計畫，而一般來說，為公正表達公司財報，此類股權性的員工獎勵支出，通常會在會計帳上列為費用處理。

目前 Alphabet 年度股權獎勵支出達 90 億美元以上，而以該公司雇員 8.9 萬人來說，每位員工約為 10 萬美元，許多科技公司鼓勵投資者剝離這項變動費用，但 Alphabet 不這麼做。

並且 Alphabet 每股純益還包含了其他還在虧損、但有機會成長的項目，如自動駕駛技術的領先開發商 Waymo 年度虧損每股 3 美元以上，同時 Alphabet 還擁有 980 億美元淨現金與等值物，若經過這些有機會成長的虧損項目和現金部位的調整計算後，事實上 Alphabet 2019 年本益比僅約落在 22 倍，比直觀使用預估每股純益所計算的預估本益比 26 倍，還低上許多。

的確 Alphabet 22 倍的本益比，仍是比 S&P 500 2019 年經營業利益預估後的本益比 16 倍來得更高，但 Andrew Bary 認為，Alphabet 有能力在未來幾年產生 15%-19% 的年度獲利成長，這樣的獲利增幅估計是 S&P.500 大盤的 2 倍之多。

Alphabet 週一 (23 日) 公布第二季每股純益 11.75 美元，約比市場預期高出 2 美元，但本份財報尚未計入歐盟委員會因反托拉斯法而開罰的 50.7 億美元，若含罰款計算，Alphabet 每股獲利 4.54 美元，營收年增 26% 至 327 億美元，其實也是高於預期。

Evercore ISI 分析師 Anthony DiClemente 表示，「Alphabet 的演進已經有了變化，投資者從一開始對營運成本和資本支出增加持懷疑態度，到現在已經為其背書，認為這可以帶來強勁的營收成長。」他給予該公司股票評級為「優於大盤」，目標價是 1350 美元。

今年 Alphabet 的銷售額預計達 1370 億美元，除了成長快速的亞馬遜年度營收能超過 1000 億美元以外，其他企業罕有能並駕齊驅者。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 亦表示，Alphabet「比以往更努力投資以擴大其優勢。」他將 Alphabet 目標價自 1250 美元調升至 1325 美元，同持維持「加碼」的股票評級。

Alphabet 在此期間的資本支出為 53 億美元，2018 年上半年為 128 億美元，相較來說，2017 年全年才 132 億美元。2018 年的資本支出包括收購曼哈頓雀兒喜市場的費用 24 億美元。

但即使不包含房地產交易，Alphabet 的資本支出也以每年超過 200 億美元的速度運行，其資本支出水準為全美企業首屈一指，比蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 還多，蘋果 9 月 30 日止的一財年頭 6 個月資本支出僅 70 億美元；亞馬遜則在 3 月底止的全財年花費 129 億美元。Alphabet 也不吝重金砸在研發工作上，2018 年上半年就支出 102 億美元。

Nowak 認為，Alphabet 擁有 YouTube 和 Waymo 這類的商務潛力，有實力推動企業邁向市值 1 兆美元，亦即等同股價達每股 1400 美元。

Nowak 近日指出，Waymo 在自動駕駛汽車領域的領先技術能讓企業處於「勝者分得最大塊餅」的地位，該公司預計今年推出首項商業服務。他估計，Waymo 價值 750 億美元。共享乘坐服務預計是自動駕駛汽車技術應用的關鍵一環。

Alphabet 不曾公布 Waymo 或 YouTube 的營收或獲利，投資者對 YouTube 銷售量特別有興趣。谷歌執行長 Sundar Pichai 週一在 Alphabet 法說會上表示，YouTube「大幅成長」。

DiClemente 估計，YouTube 今年的營收將增加 35% 至 160 億美元，明年再增加 25% 至 200 億美元，而 YouTube 價值約 1000 億美元，但 Nowak 認為該公司價值超過 1500 億美元。

由於 FANG 尖牙股今年的成長與在 S&P 500 中的漲幅占比實在太驚人，許多投資者都抱持謹慎態度，但 DiClemente 認為，這 4 家企業將持續「拉高進入自家企業的門檻」，並估計這 4 家明年合併資本支出金額達 600 億美元，另外 700 億美元將花費在研發工作上。

與其獲利能力相較，Alphabet 執行庫藏股的計畫 (約每季 20 億美元) 力度溫和，大致抵消了向員工發放的股票補償，也對公司股票數量幾乎沒有變化，第二季結束時為 7.03 億股，估值約 8750 億美元。

《Barron’s》專欄分析向來看好 Alphabet，今年稍早也曾刊登一篇文章，認為該公司應該會因為執行庫藏股計畫而更積極。

Alphabet 的成長仍然強勁，其搜尋廣告業務處於主宰地位，而 YouTube 和 Waymo 等一系列有價值的業務也尚未完全反映在股價上。