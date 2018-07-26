〈財報〉臉書Q2營收、DAU均遜色 盤後挫逾20% 市值秒掉1230億美元

臉書 (FB-US) 週三 (25 日) 盤後公布第二季財報，營收和全球每日活躍用戶數量均遜於預期，盤後重挫 20% 以上，以週三收盤價計算，臉書市值瞬間消失 1230 億美元。

Q2 財報重要數據 -- EPS：1.74 美元 vs. 1.72 美元 (Thomson Reuters 調查的分析師共識預期) -- 營收：1323 億美元 vs. 133.6 億美元 (Thomson Reuters 調查的分析師共識預期) -- 全球每日活躍用戶人數（DAUs)： 14.7 億人 vs. 14.9 億人 (StreetAccount 和 FactSet 的估值) -- 北美 DAUs： 1.85 億人 vs. 1.854 億人 (FactSet 的估值) -- 歐洲 DAUs： 2.79 億人 vs. 2.794 億人 (FactSet 的估值) -- 平均每用用戶營收 (ARPU)： 5.97 美元 vs. 5.95 美元 (StreetAccount 和 FactSet 的估值)

臉書表示，包含 Instagram 和 WhatsApp 在內，旗下所有 app 合併每月用戶人數 25 億人。

雖然臉書特定的全球 DAU 率年升 11%，其中以印度、印尼和菲律賓用戶引領成長，但仍低於華爾街分析師預期。

歐洲 DAUs 較上一季的 2.82 億人下降，可能與歐盟隱私保護新法規 GDPR 有關。

臉書營運長 Sheryl Sandberg 在財報法說會上表示，「GDPR 對廣告營收的衝擊不大，但我們也了解該法規的影響在本季尚未完全反映。」即未來歐洲 DAUs 還有可能因為 GDPR 法規而再下降的風險。

雖然爆發劍橋分析公司濫用個資的醜聞案，以及假新聞議題，北美 DAUs 仍持平，但即便沒成長，該地區來自每位用戶的平均營收卻上升，自第一季的 23.59 美元上升至 25.91 美元。

臉書廣告營收預期也令人意外地不及預期，根據 StreetAccount 和 FactSet，分析師元估計 131.6 億美元，但臉書卻僅達 130.4 億美元。

在法說會上，臉書建議預期營收成長率較前一年下降，尤其是今年下半年，第三季和第四季的降幅多達偏高的個位數百分比，其理由包括：臉書投資在限時動態功能上 (Stories)，該功能變現程度較低，也因應 GDPR 法規和其他用戶需求而改善隱私功能，此外也因美元走疲而有匯率上波動。

臉書財務長 David Wehner 表示，「我們將隱私置於首務，持續關注我們的產品衝擊，而這會對營收成長產生一些影響。」他還預計臉書費用將較去年增加 50%-60%。

然而，社交媒體買家深信，臉書將會回彈。

Mindshare 研發長 Marco Rimini 表示，「這結果真是令人意外的利空交錯，我們認為 GDPR 只是短期的效應，還有一些公關問題產生的負面衝擊也只是短期現象，中期來說，廣告商與用戶仍會相信臉書。」

GBH Insights 技術研究負責人 Daniel Ives 認為，「雖然財報結果利多交錯，但考量到臉書自 3 月低點上漲的幅度之大，這財報會引起市場膝反射般的負面反應。但我們最終相信，廣告營收和基本的 (每月 / 每日活躍用戶人數) 衡量標準都『夠好』，且財報顯示，在劍橋分析公司醜聞案後，對廣泛基本面和用戶惡感等的擔憂只是說說而已。」