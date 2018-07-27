美中貿易戰恐重創美股 瑞銀：標普500指數估跌20%

瑞士銀行 (UBS) 今 (27) 日示警，若美中貿易戰持續升級，將重創美股，標普 500 指數恐大跌 20%。

美國總統川普上週在媒體專訪中宣稱，他已準備好，對價值逾 5000 億美元的中國進口商品，加徵關稅。

川普稱，長期以來，中國不斷竊取美國企業的智慧財產權，「我這麼做，並非出於政治考量，而是為我的國家，做正確的事。」

對此，中國外交部強硬回應，面對貿易戰，中國不願打、不怕打，必要時不得不打的立場，相當清楚，「中國不是被嚇大的」。

瑞銀在最新報告中估計，若美中貿易爭端加劇，標普 500 企業的獲利，將因此下滑逾 14%。

瑞銀表示，假如戰況升級，美國跨國企業在中國的業務，開始遭到中國報復，將產生「第 2 波衝擊」，使企業獲利，再減少逾 9%。

瑞銀認為，投資人的注意力，被美歐貿易戰舒緩的消息轉移，尚未準備應付美中貿易戰的潛在衝擊。

瑞銀預估，若美中貿易戰持續升級，標普 500 指數恐重挫 20%。

川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將重新審視，並嘗試解決鋼鋁關稅、歐盟報復性關稅等問題，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

歐洲央行總裁德拉吉說，美歐雙方對關稅問題達成共識，是個好兆頭，但要評論後續影響，還為時尚早。