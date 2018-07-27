亞馬遜淨利首次突破20億美元關卡 雲端業務助漲

亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (26 日) 公布了財報，延續了公司獲利的傳統，連續第 3 個季度輕鬆超過 10 億美元的淨利。擴大了在線零售業的主導地位後，亞馬遜也從蓬勃發展的雲計算業務中獲益。

總部位於西雅圖的亞馬遜雖然股價在盤中因臉書 (FB-US) 撤了後退而一度下滑，但公布了喜訊後，股價盤後上漲 3.26% 來到 1867 美元。與蘋果 (AAPL-US) 的 9456 億美元市值賽跑，其 8611 億美元市值也離 1 兆美元不願了。

亞馬遜最近幾個季度的業績得益於不斷增長的高利潤業務，包括其雲端計算部門，為其網站上的賣家提供的服務以及廣告。這些業務已經幫助抵消了傳統的零售業務，儘管零售的營收激增，但這往往會帶來較低的利潤率。

亞馬遜最新財報顯示：

營收成長 39% 至 528.9 億美元，低於分析師預估的 534.1 億美元。

淨利潤為 25.3 億美元，高於一年前的 1.97 億美元。

每股純益 EPS 為 5.07 美元，高於去年的 0.40 美元，也高於分析師預估的 2.50 美元。

亞馬遜報告的營業利潤率為 5.6%，是幾個季度以來的最高水平。

同樣為 FANG 股的臉書，財報顯示成長放緩而股價暴跌 19%。臉書表示由於新的隱私法，使歐洲的廣告收入增長緩慢，而今年整體收入增長將繼續放緩。

亞馬遜也同樣面臨自己的挑戰。美國總統川普本週再次發布了對該公司的威脅，表示他相信亞馬遜利用美國郵政服務業務、一些國會議員也對亞馬遜的規模和權力不斷增長表示擔憂。由於擔心更嚴厲的監管甚至是反托拉斯行動，許多總統的推文都讓股票下跌。

然而，亞馬遜似乎不畏懼，該公司預計第 3 季度營收在 540 億美元至 570 億美元之間，營業利潤在 14 億美元至 24 億美元之間。

亞馬遜網絡服務是該公司的雲服務部門，繼續保持增長步伐，營收成長 49% 達到 61 億美元。但最近幾個月，該部門面臨來自包括微軟 (MSFT-US) 和字母谷歌 (GOOGL-US) 的競爭壓力。

亞馬遜主導的電子商務業務目前估計占約美國在線銷售額的一半，也有助於推動本季度的增長。該公司於 8 月完成對全食 Whole Foods 的併購，增加了新的實體店收入。亞馬遜報告實體店營收為 43.1 億美元。

Whole Foods 的增長部分歸功於該公司在這些商店推出 Prime 會員優惠，此舉是亞馬遜自 2011 年以來提供電影和節目以來最大的會員計劃。從 5 月份開始，亞馬遜開始對 Prime 會員推出 Whole Foods 的 10% 部份商品折扣。

這些優勢也讓亞馬遜提高了 Prime 會員的價格，最近將年會費提高 20% 至 119 美元。

售價上漲有助於抵消公司不斷上漲的運輸成本，運費一年來成長了約 31% 至 59.9 億美元。該公司現有員工總數為 575,700 人。

在數位廣告方面與谷歌或臉書不同的是，當消費者購買產品時，亞馬遜可以向廣告商提供數據，顯示廣告的有效性。亞馬遜也正在吸引傳統上在實體店中進行的支出，以確保良好的貨架安置。

亞馬遜的「其他」業務類別主要來自廣告，比一年前增加了一倍多，達到 21.9 億美元。