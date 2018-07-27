四年來最大中概股IPO！拼多多上市首日漲逾40% 黃崢躋身全球百大富豪榜

7 月 26 日本周四晚間，拼多多以 PDD 為股票代碼正式在那斯達克上市，敲鐘儀式在上海遠程舉行。

周四當天，拼多多美股存托股票（ADS）開盤報 26.50 美元，較 IPO 定價 19 美元漲超 39.47%，後升破 27 美元，漲幅迅速擴大，盤中漲幅曾收窄到 40% 以內，最終收報 26.7 美元，收漲 40.53%，盤後繼續走高回到 27 美元上方。不計超額配售 IPO 融資規模達 16.3 億美元。

以收盤價估算，持有拼多多股份將近 50% 的該公司創始人、董事長兼 CEO 黃崢所持股票價值約 138.5 億美元。黃崢共持逾 20.74 億拼多多 A 類普通股、約合逾 5.186 億股 ADS。

參考福布斯實時富豪榜最新排名，以拼多多 ADS 收盤價估算，黃崢持股拼多多的個人財富可以排在中國大陸富豪中的第 12 位。僅次於以 143 億美元身家並列排第 11 位的騰訊前 CTO 張志東和吉利創始人李書福，中國第二大電商京東的 CEO 劉強東以 93 億美元排名在第 15 位。

據彭博億萬富翁指數，上市後，黃崢的個人財富約 138 億美元，已經躋身全球百大巨富之列。

此次拼多多赴美 IPO 按照 19 美元 / ADS 的價格區間上限發行。按此價格加上期權估算，拼多多市值約為 240 億美元，若按收盤價估算市值接近 340 億美元。全天候科技此前提到，拼多多早期投資人稱，由於認購火爆，拼多多本有權將發行上限提升 20% 至 22.8 美元 / ADS。

7 月 17 日上周二，拼多多向美國證監會（SEC）提交更新後 IPO 招股書，將擬最高融資額從 10 億美元提升到 18.7 億美元，將申請掛牌的交易所設定為那斯達克，同時計劃以每股 16 美元至 19 美元的價格 IPO 發行 8560 萬股美國存托股票（ADS），代表 3.424 億股 A 類普通股，即每股代表 4 股的 A 類股。

7 月 23 日周一，拼多多再次更新招股書，招股書顯示：拼多多最多可募集 22.44 億美元（行使超額配售權）。這意味著，拼多多將超越今年 3 月末上市的愛奇藝，創造四年來美股中概股規模最大的 IPO。

招股書還透露，今年 3 月，拼多多曾以 125 億美元左右的估值完成上市前的最後一輪融資。機構股東方面，騰訊持股 18.5%，高榕資本持股 10.1%，紅杉中國持股 7.4%。

預計本輪 IPO 後，黃崢持股將佔 46.8%，擁有 89.8% 的投票權，騰訊所占股比為 17.0%，投票權為 3.3%。高榕資本所占股比為 9.3%，投票權為 1.8%；紅杉所占股比為 6.8%，投票權為 1.3%。

文藝復興資本的聯合創始人 Kathleen Smith 認為，市場對這筆 IPO 交易的興奮很大程度上源於該公司的快速增長速度和鼓勵團購的商業模式。

Smith 說：

它們為中國的小城市服務，試圖去往京東和阿里巴巴不會去的地方。從銷售額來看，它們很小，但增長很快。團購的概念是有吸引力的，你可以和朋友一起購物來購買商品。

從營收來看，拼多多收入主要來自在線廣告和交易傭金，與目前其他電商平台在商業模式上具有一致性，2017 年全年達到 17 億元。截至 2017 年 3 月 31 日的 3 個月內，拼多多實現營收 3700 萬元，2018 年同期營收則增至 13.85 億元，年增率增長 37 倍。2016 年和 2017 年，拼多多凈虧損分別為 2.92 億元和 5.25 億元。

說起拼多多創造的社交電商「拼單」模式，就不得不提到騰訊的戰略支持。公開資料顯示，騰訊曾在 2017 年 2 月和 6 月分別向拼多多投入 3000 萬美元和 1 億美元，並於 2018 年 3 月的拼多多 Pre-IPO 融資中，一次性投入 10 億美元。除了資本，微信的流量池是盤活拼多多的重要支撐。2018 年 2 月，拼多多與騰訊達成五年戰略合作框架協議，騰訊同意向拼多多提供微信錢包接口上的接入點，使其能夠利用騰訊微信錢包的流量。雙方還將在支付解決方案、雲服務和用戶交互等多個領域進行合作，同時探索並尋求潛在合作的機會。

拼多多爭議不斷

在引發極大關注的同時，外界對於拼多多的爭議也從未間斷。中新網曾援引媒體報導稱，直到公布上市消息的前一天，拼多多的員工下班時還能看到多位維權商家蹲守在辦公樓下，要求返還凍結店鋪資金。此前，拼多多還被曝存在涉黃、涉暴力且涉違法商品。

和其他平台電商一樣，拼多多在商品品控和打假上面臨很大挑戰。在很多關於拼多多的消息下，都能看到大量消費者吐槽拼多多商品質量的留言。阿里 CEO 張勇在談到拼多多時曾表示，「阿里不可能再走回『三塊九賣一雙日拋型的鞋，還包郵』這條路上。整個消費在往上走。」

另一方面，雖然有可觀的訂單數量，但拼多多客單價非常低。拼多多 2017 年的客單價約為 32.8 元，據招股書顯示，2018 年第第一季的客單價大致為 38 元，比 2017 年平均數值高出 5 元。但是，這樣的數字只相當於京東的十分之一，阿里的六分之一左右。截至 2018 年第第一季，拼多多累計虧損（含期權支出）為 13.12 億元人民幣。招股書顯示，百度集團前總裁兼首席營運官陸奇將擔任拼多多獨立董事兼薪酬委員會主席。嘉里集團副董事長、嘉里物流主席，曾在新加坡擔任過資訊藝術健康貿易和工業部部長以及外交部長楊榮文將受邀擔任拼多多獨立董事。外界認為，此舉旨在為拼多多的商譽加分。

拼多多會成為下一個淘寶嗎？

雖然拼多多不願將自己與淘寶對比，淘寶也尚未將拼多多視作核心競爭對手。但從未來成長的角度看，拼多多業務模式向上升級必然會進入淘寶的優勢領地而形成直接競爭。在微信生態的支持下，淘寶必然會對潛在競爭者展開制衡。

數據來源：公司數據，見智整理

從上述簡要數據看，拼多多和淘寶在商家、營運、客戶重疊層面，有著越來越相似的結構。

從上游端看，拼多多和淘寶都有著重疊度極高的商家客群。在過去 5 年，被淘寶的優化機制和監管體系所邊緣化的商戶在拼多多上獲得廣泛的支持；在未來 5 年，拼多多必然會競爭淘寶上高性價比產品提供商，與淘寶的正面競爭只是時間問題；

從營運端看，拼多多和淘寶營運體系高度相似，每個員工對 GMV 的貢獻指標趨同。拼多多比淘寶表現出更高的營運效率，但從另一個角度考慮，淘寶經歷了持續多年的優化才達到營運指標，拼多多在短短一年就處於領先地位，亦可能表明營運支持仍相對粗放；

從客戶端看，拼多多從四五線城市新觸網用戶起家，淘寶則在傳統電商客戶的基礎上不斷擴張用戶邊界。當拼多多已經實現 3 億活躍用戶規模時，雙方的客戶重疊度會越來越高。

上市前夕 拼多多遭遇訴訟

上周四，一家名為「爸爸的選擇」（Daddy's Choice）的母嬰用品生產商向紐約一家聯邦法院提出上訴，稱拼多多在知情的情況下允許銷售假冒其品牌的產品。根據訴訟，拼多多在去年第一次接到總部位於北京「爸爸的選擇」的投訴時，曾將部分未經授權的商品下架。但是這些商品很快又出現了，而且根據訴訟，當拼多多今年再次被通告此事時，它沒有採取任何措施。

「爸爸的選擇」是一家總部位於北京的公司，其主要產品有紙尿褲、拉拉褲、濕巾等母嬰用品。

據新浪報導，爸爸的選擇 CEO 王勝地表示，「爸爸的選擇」未在拼多多平台開設店鋪，也未授權任何店鋪銷售其產品，但從 2017 年開始，他發現拼多多平台上出現了一些銷售「爸爸的選擇」產品的商家，部分商家打着「爸爸的選擇旗艦店」、「正品授權」、「廠家直發」等標語，低價銷售「爸爸的選擇」紙尿褲產品。

美國媒體稱，「爸爸的選擇」的律師們在訴訟中說，他們之所以在紐約提起上訴，是因為美國的消費者可以通過拼多多購買產品，而「爸爸的選擇」為了在美國打造這一品牌進行了大量的投資。

在「爸爸的選擇」向美國法院提交訴訟後，總部位於廣東佛山的吉氏紙尿褲董事長蘇藝強也稱準備在國內向拼多多提起訴訟。