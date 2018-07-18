看好標普再創高 分析師：未來幾週全球股市可望走揚

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾樂觀看待美國經濟，淡化貿易戰的影響，激勵昨 (17) 日美股收高；分析師認為，標普 500 指數漲勢未歇，未來數週，全球股市可望走高。

鮑爾日前赴國會作證，他表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持漸進式升息步調。

對於當前經濟情勢，鮑爾指出，就業市場不斷走強，通膨也達到目標值 (2%)。

鮑爾稱，過去 3 年來，隨著經濟好轉，Fed 逐步將利率恢復至正常水準；他強調，若升息速度太慢，恐使通膨升溫、金融市場過熱；但升息太快，可能導致經濟弱化，通膨率降至目標值之下。

鮑爾說，貿易爭端對經濟的影響，難以預測，目前經濟面臨的風險尚屬平衡。

昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 55.53 點 (0.22%)，至 25119.89 點；標普 500 指數收漲 11.12 點 (0.4%)，至 2809.55 點；那斯達克指數收漲 49.4 點 (0.63%)，至 7855.12 點。

根據路透社報導，受惠於減稅政策，分析師看好，標普 500 指數第 2 季盈利將達 21.2%，高於 7 月初估算的 20.7%。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師在報告中寫道，2018 年以來，標普 500 指數多次站上 2800 點，且漲勢未歇，「現在或許是未來幾週，全球股市走高的開端。」

不過，美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 對基金經理的調查顯示，有 60% 的受訪者認為，貿易戰仍是金融市場的最大威脅。