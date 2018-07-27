雲和廣告雙輪驅動 亞馬遜盈利遠超預期 股價創歷史新高

雖然第二季營業收入和第三季營收指引均低於市場預期，但亞馬遜憑藉雲服務為首的業務獲得了遠優於市場預期的利潤。

美東時間 7 月 26 日本周四，亞馬遜公布公曆 2018 年第第二季、即公司第二財季的財報顯示，第二季營業收入不及市場預期，但每股收益（EPS）是市場預期的兩倍多，連續四個季度盈利大超預期，凈利潤連續第三個月超過 10 億美元。第二季主要業績數據如下：

EPS 為 5.07 美元，市場預期 2.49 美元，去年同期 0.4 美元。

營業收入 529 億美元，年增率增長 39%，市場預期 533.5 億美元。其中產品收入 318.64 億美元，年增率增長 29%；服務收入 210.22 億美元，年增率增長 59%。

營業利潤 30 億美元，約為去年同期的 4.8 倍，去年第二季為 6.28 億美元。

凈利潤 25 億美元，是去年同期的 12.7 倍，去年第二季為 1.97 億美元。

雲端運算服務 Amazon Web Services（AWS）營業收入 61.05 億美元，年增率增長 49%，為連續三個季度增長，去年同期 41.00 億美元，今年第一季同樣年增率增長 49%。

包括數字媒體內容等在內的網路商店營收 271.65 億美元，年增率增長 12%，去年同期 237.54 億美元；去年第三季才開始錄入的實體店營收 43.12 億美元，環比增長 1%。

訂閱服務營收 34.08 億美元，年增率增長 55%，去年第二季 21.65 億美元。

廣告等其他業務營收 21.94 億美元，年增率增長 129%，去年第二季 9.45 億美元。

亞馬遜同時公布的第三季業績指引顯示，營業收入預測區間不計市場預期，但營業利潤區間高於市場預期。

亞馬遜預計第三財季營業收入 540-575 億美元，市場預期 580.3 億美元；預計匯率將會對第三財季營業收入指引造成大約 30 個基點的不利影響；預計第三財季營業利潤介於 14-24 億美元，市場預期 12.8 億美元。 亞馬遜未披露 EPS 指引，市場預期第三季 EPS 為 1.68 美元，去年同期為 0.52 美元。

周四當天，亞馬遜收跌近 3%，盤後公布財報後，股價急劇震盪，先是盤後一度跌 5%，後迅速反彈，一度漲超 4%，股價一度升破 1870 美元刷新最高記錄，後跌幅一度收窄到不足 1%，截至最近一次更新，漲幅擴大到 3.6%。

第二季亞馬遜業績功臣：雲服務和廣告業務

在財報公布後的電話會議上，亞馬遜首席財務官 Brian Olsavsky 表示，利潤增長的一大推手是盈利能力更高的業務，比如雲和廣告。倉庫和數據中心銷量提高也對利潤擴大起到幫助。

第二季亞馬遜廣告等其他業務收入猛增 129%。AWS 今年第一季和第二季營收年增率均年增率增長 49%，增速是 2016 年第第三季以來最快。而且 AWS 的營業利潤為 16.42 億美元，占亞馬遜營業利潤總額的 55%。

在 AWS 強力支持下，亞馬遜最近三個季度營業利潤率連續增長，止住了始於去年第一季的跌勢。

彭博報導指出，雲和廣告業務的利潤都比亞馬遜核心的電商業務高。第二季營收和第三季營收指引均遜於預期，AWS 和廣告業務增長強勁。投資者為亞馬遜財報結果感到困惑，因此股價盤後震盪。其認為：「投資者漸漸期待亞馬遜營收強勁增長，他們的主要擔憂是公司對心業務和項目的投入有多快。」

雖然亞馬遜預計第三季匯率會對營收有一定負面影響，但本月亞馬遜的美版「618」促銷活動 Prime Day 有望為第三季營收增長提供助力。

上周四亞馬遜表示，今年 Prime Day 前十個小時銷售額超過了去年 Prime Day 前十小時，為「史上最大」，Prime 會員購買了超 1 億件商品。Prime Day 首日——7 月 16 日上周一新增會員數量也創歷史之最。

上周一 Prime Day 活動開始數小時內出現網路故障。許多用戶反映無法登陸賬號或者無法搜尋到想要的產品。但亞馬遜上周四並沒有提及這一點。

亞馬遜還未公布今年 Prime Day 銷售的具體細節。行業分析師認為，截止美國東部時間上周二晚，亞馬遜今年 Prime Day 全球銷售額能達到 36 億美元。