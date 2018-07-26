美歐貿易戰疑慮舒緩 全球股市創4個月新高

美國與歐盟達成共識，願一同努力，減少貿易壁壘；在貿易戰疑慮獲得紓緩的情況下，追蹤 47 個國家股市的 MSCI 全球指數，今 (26) 日漲至近 4 個月新高。

美國總統川普週三與歐盟執委會主席容克會面，雙方達成共識，將對貿易問題進行磋商，暫不實施新關稅。

美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與黃豆。

川普稱，美歐貿易關係進入新階段，將重新審視，並嘗試解決鋼鋁關稅、歐盟報復性關稅等問題。

根據路透社報導，受上述消息影響，追蹤 47 個國家股市的 MSCI 全球指數，週四大幅上漲，創 3 月 16 日以來新高。

台北時間週四晚間 9 點 15 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.50%，德國 DAX 指數上漲 1.43%，法國 CAC 40 指數上漲 0.39%，英國 FTSE 指數下跌 0.15%。

RBC 資本市場歐洲經濟學家 Cathal Kennedy 認為，解除美國對歐盟進口汽車課徵重稅的威脅，是一大進展。

資產管理公司 Bankhaus Metzler 分析師 Juergen Pieper 表示，這個消息是積極的，也帶動今天歐洲汽車類股上漲，但整件事還沒結束，貿易戰疑慮未完全排除。

德國 MPPM EK 交易部門主管 Guillermo Hernandez Sampere 強調，在「下一階段」來臨前，美歐貿易戰獲得短期緩解，我們得開始習慣這種形式的「談判」；只要貿易戰的不確定性仍在，就可能對經濟前景造成傷害。