B站公告被處罰 宣布開展內容整改 審核人力將增逾一倍

B 站（嗶哩嗶哩）公告稱，近日國家多部門約談 B 站並做出處罰和整改的要求。B 站立即進行深刻的檢討和反思，將集中開展內容整改的專項行動，擴編一倍以上審核人力，並將主動配合有關部門加強對用戶的正面引導和規範管理，製作和傳播弘揚主旋律、正能量的內容。

美東時間 26 日本周四，B 站美股股價收跌逾 4%，盤後轉漲，截至更新漲 0.7%。

在此之前，北京時間 26 日晚，中國網信網公布，近日，國家網信辦會同工信部、公安部、文化和旅遊部、廣電總局、全國「掃黃打非」辦公室等五部門，開展網路短影音行業集中整治，依法處置一批違法違規網路短影音平台。

中國網信網提到，國家網信辦等五部門聯合約談了 B 站、秒拍等 16 款網路短影音平台相關負責人，對其中 12 款平台作出應用商店下架處置，要求平台企業對網民負責、對社會負責，作出全面整改。受約談平台相關負責人均表示完全接受處罰，承諾暫停更新相關頻道，全面落實整改，真正履行好企業主體責任。

以下為 B 站公告全文：

關於全面進行內容整改的公告

近日，國家多部門對嗶哩嗶哩進行了約談，並做出處罰和整改的要求。在約談後，我們立即進行了深刻的檢討和反思。我們將集中開展內容整改的專項行動，包括：

第一， 認真落實相關處罰決定，嚴格按照要求對全站內容進行整改。

第二， 重點加強網站審核團隊的建設，擴編一倍以上審核人力。目前，我們已在武漢建立了新的審核中心，並於本月內正式投入營運。第三個審核中心也在計劃籌建。

第三， 在網站內，我們將通過加強「風紀委員會」機制，發動用戶對內容和社區進行自查自清。目前嗶哩嗶哩的「風紀委員會」已累計招募 3.6 萬人，並將持續擴大規模。

作為平台企業，我們應當認真履行好企業主體責任，對網民負責、對社會負責。我們將組織全公司進行學習，全方位提高員工的思想覺悟，把對主體責任的認識作為企業紀律鐵條，貫徹到日常工作中去。

除了開展整改專項行動以外，我們還將主動配合有關部門加強對用戶的正面引導和規範管理，製作和傳播弘揚主旋律、正能量的內容，與行業內各平台一起推動行業健康發展，共同維護網路資訊傳播秩序，營造積極健康、風清氣正的網路空間。