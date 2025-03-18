All in AI！傳阿里吳泳銘要求公司業務全面AI化 正開發比抖音更受歡迎的殺手級App

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-18 16:30

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消息人士透露，包括淘寶和天貓在內的核心電商部門被鼓勵採用更多 AI 技術，各團隊正與通義千問的工程師密切合作，共同開發能提高效率和用戶體驗的功能。有消息人士還說：「基於 AI 的殺手級應用程式可能很快就會出現，甚至會比抖音更受歡迎。」

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接手阿里巴巴一年半以來，吳泳銘一直主張在現有業務中全面實現「AI 化」。

吳泳銘之前在 2025 財年第三季財報電話會議上就表示，未來三年阿里巴巴將在 AI 和雲端運算基礎設施、AI 基礎模型及應用、AI 賦能現有業務三大領域加大投資，推動技術創新和商業增長。「AI 技術為提升電商和其他互聯網平台業務用戶價值提供強大的機會。我們將增加在 AI 應用研發和計算能力方面的投資，並在各業務中深度整合 AI，捕捉 AI 時代的新增長機會。」

未來三年，阿里巴巴將圍繞 AI 這個戰略核心，加大投入三大領域，分別是 AI 和雲計算的基礎設施建設、AI 基礎模型平台及 AI 原生應用，以及現有業務的 AI 轉型升級。

阿里巴巴指出，AI 時代對於基礎設施有明確而巨大的需求，該公司將積極投資於 AI 基礎設施建設，未來三年在雲和 AI 的基礎設施投入預計將超越過去十年總和。

報導指出，在擔任執行長以來的 15 個月，吳泳銘在資本支出上投入 810 億元 (約 110 億美元)，而此前 15 個月為 340 億元。

消息人士還說，阿里巴巴今年打算投入 390 億元採購 AI 晶片，比去年高出近 50%。若成長超出預期，這一數字還有可能在今年內上調。

此外，AI 基礎大模型對於行業生產力變革具有重大意義，阿里巴巴將大幅提升 AI 基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，並推動 AI 原生應用的發展。

對於電商和其他互聯網平台業務，AI 技術升級將帶來用戶價值的巨大提升機會。因此，阿里巴巴將持續提升 AI 應用的研發投入以及算力投入，運用 AI 深度改造升級各業務，把握 AI 時代的新發展機遇。

截至發稿，阿里巴巴對上述報導還未發表任何看法。