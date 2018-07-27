〈財報〉聯合天然食品UNFI高價併下游 對抗亞馬遜

亞馬遜 (AMZN-US) 去年併購全食 Whole Foods 的效應，開始刺激了生鮮零售市場。

聯合天然食品公司 (UNFI-US) 週四 (26 日) 宣布，將以 13 億美元價格 (含債約 29 億美元) 併購 Supervalu 連鎖零售商 (SVU-US)。

UNFI 為有機食品和特別食材供應商，而與全食的關係自併購案以來一直籠罩著不確定性，為了減少了對亞馬遜及全食的依賴，開始往下游做整合。全食佔 UNFI 約 33% 的業務量，而目前合約將於 2025 年到期。

目前尚不清楚亞馬遜是否會續簽合同或自行分發合同。UNFI 在監管文件中警告，該合同的損失可能對 UNFI 的業務造成「重大」和「不利」的影響。

通過購買 SuperValu，UNFI 可以通過 3,323 家批發商店接觸終端消費者，垂直整合及供應鏈。該公司在一份新聞稿中稱，該交易「極大地擴大了 UNFI 的客戶群」。

UNFI 還購買了 SuperValu 的零售業務，該業務在 Cub Foods 和 Shoppers 等品牌下運營。

然而，雖然策略上沒太多問題，但投資人似乎覺得 UNFI 「買貴了」。UNFI 股價週四下跌 16.27% 來到 34.48 美元，而高於週三市場價格 67% 的溢價，也使 SuperValu 股價週四上漲 65.40% 至 32.17 美元。

UNFI 股價日線趨勢圖

雖然 SuperValu 為北美最大的上市生鮮批發商，但因近期的多起併購，也使其債務過高。同時，UNFI 也未有經營零售店的專業，這塊業務是否會長久也就見仁見智了。

UNFI 上季的營收成長 12%，而販售給全食的業務也同時成長了 24%，似乎有著過度依賴的嫌疑。同時，其毛利卻下滑，使投資人開始擔憂這起商業關係。

SuperValu 週四 (26 日) 公布財報，上季共虧損 2700 萬美元，每股虧 0.55 美元，較去年同期的 900 萬美元獲利下滑了許多。因近期的併購案，SuperValu 營收成長了 35% 至 48 億美元。

UNFI 不太可能成為最後一個做整合的食品經銷商。美國的生鮮零售市場面臨來自歐洲競爭對手 Aldi 和 Lidl，同時也面臨著網路商城靠著「最後一里路」侵蝕著市佔。

業內消息人士指出，C＆S、KeHE Distributors、和 SpartanNash (SPTN-US) 是併購的潛在廠商。