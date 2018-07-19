宏碁PC虛實通路報捷 亞馬遜促銷奪冠 美洲五國市占第一

宏碁 (2353-TW) 電腦銷售報捷，旗下電競筆電 5 月在美國開拓線上、線下通路有成，與巴西、智利、哥倫比亞及秘魯等五國出貨同步攻上市占第一，而宏碁在剛結束的電商亞馬遜會員日也大有表現，奪下筆電、桌機及顯示器等 PC 產品類別的銷售冠軍。

宏碁今天表示，根據最新的市調，電競筆電主要是 Predator Helios 300 和 Nitro 5 兩款產品攻下美國及巴西出貨 5 月市占第一名，市占率分別為 28% 及 46%。

宏碁電競筆電在智利市場，則是獲選當地網路週活動首選，加上四家當地零售通路都選定宏碁電競筆電作為網路週的銷售主打產品，推升宏碁出貨市占達 27%，哥倫比雅市場則是因為 Nitro 5 獲得當地行銷夥伴支持，加上週末促銷活動，5 月市占為 33%，雙雙登上出貨市占第一寶座。

宏碁與美國電商亞馬遜合作，推出會員日 17 種特惠組合，其中電競筆電 Predator Helios 300 四小時內銷售數千台，成為會員日電競筆電銷售第一名，

宏碁指出，在亞馬遜會員日活動中，宏碁 PC 產品都奪下銷售冠軍，包括 Acer Chromebook 11 登上筆電類冠軍，Acer Aspire TC-780 為桌機類冠軍，Acer G276HL 則奪下螢幕冠軍，而在整體會員日 Chromebook 銷售中，宏碁占總量三分之一。

宏碁衝刺電競產品有成， 6 月營收 234.79 億元，年增 10.59%，累計第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.88%、年增率 9%。

宏碁表示，今年上半年營收主要受惠電競產品營收翻倍， Chromebook 年增率衝上雙位數，挹注營收，而第 2 季受惠泛亞、泛美兩大地區營收表現穩健，同樣也有雙位數成長，特別是美國地區，年增近 2 成，表現亮眼。