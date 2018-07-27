〈財報〉Under ArmourQ3表現符合預期 盤後遇獲利了結賣壓

Under Armour (UAA-US) 週四 (26 日) 最新財報利多消息傳來，股價上揚 4.55%，來到每股 22.4 美元，今年以來大漲了逾 54%，盤後出現獲利了結，一度跌至 21.11 美元，所幸隨後拉回。

拜海外市場銷售增長加上符合華爾街預估，帶動 Under Armour 週四 (26 日) 股票收紅，來到每股 22.4 美元。

Under Armour 週四 (26 日) 盤後一度跌至 21.11 美元，所幸隨後拉回。

Under Armour 第二季調整後稀釋每股淨損 0.08 美元，比去年同期 0.03 美元還慘烈，儘管如此，Under Armour 符合華爾街預估，仍帶動股票好消息。

第二季 Under Armour 營收 11.7 億美元，比去年 10.9 億美元的營收還好，優於華爾街預期的 11.5 億美元。

Under Armour 在 2018 年度淨虧損為 9554 萬美元，遜於去年同期的 1231 萬美元，但排除重組計畫的支出，調整後淨虧損為 3400 萬美元。

Under Armour 也在更新 2018 年前瞻聲明，預計全年每股收益為 0.14 至 0.19 美元，淨收入將增長 3-4%。另外，儘管目前產品成本和行銷活動減少，庫存管理成本卻增加，預計毛利率將持平。

Under Armour 董事長兼執行長 Kevin Plank 表示：「2018 年上半年，我們不斷努力，改善成為更優秀的公司，同時擴大 Under Armour 品牌的影響力。」

Plank 表示，我們在全球業務中不斷改進業務結構、系統和上市流程，使我們能夠更長遠地為消費者、客戶和股東提供更一致、可預測的未來目標。

2 月 13 日 Under Armour 宣布 2018 重組計畫。(圖：AFP)

由於擴張過快、品牌忠誠度流失，2 月 13 日 Under Armour 宣布 2018 重組計畫，確定了 1.1 至 1.3 億美元的稅前重組和相關經費。該公司預計將產生各 1.55 億美元、5500 萬美元的現金與非現金支出，包括庫存費用、合約設備和租賃終止，以及相關資產損失。

Plank 表示，多年的轉型過程中，我們正邁入正軌，將持續改善業績不善的項目，包含銷售及行政開支。我們將堅定不移地建立全球品牌。

在 S&P500 成分股中，Under Armour 是近來最被分析師看空的個股，有十位分析師建議賣出。儘管第三季財報傳出好消息，後市前景仍有待觀察。