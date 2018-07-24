台股盤前─11000點前近關情怯 匯集人氣待資金輪動到中小型股

台股加權指數昨 (23) 日終場上漲 14.78 點，收在 10,946.89 點，成交量縮至 1465.81 億元，反觀櫃買指數大跌 1.35%，表現疲弱，表現不同調，今 (24) 日開盤前觀察到美股漲跌互見，分析師認為，台股在 11000 點心理大關前，氣氛漸轉為觀望，且貿易戰不確定性使台股上檔壓力仍重，不過，甫開盤的日韓股開出紅盤，有助多方信心持續匯集走強。

三大法人昨合計買超 64.32 億元，其中外資買超 67.15 億元，自營商買超 0.78 億元，僅投信賣超 3.61 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 718 口至 14766 口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 148 口至 44600 口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2224 口至 21312 口，顯示外資在期現貨偏多操作。

美股方面，道瓊工業平均指數收低 13.83 點或 0.06% 至 25044.29；Nasdaq 指數收高 21.67 點或 0.28% 至 7841.87；S&P500 指數收高 5.15 點或 0.18% 至 2806.98；費城半導體指數收高 2.19 點或 0.16% 至 1361.38。

蘋果新 iPhone 發表邁入倒數計時，主力代工廠鴻海旗下大陸鄭州廠近期祭出旺季生產獎金和招工激勵金，業界估這段期間將找逾萬人上工，以迎接旺季需求。

另一方面，鴻海將於明日除息，每股配發現金股利 2 元，加上先前通過現金減資兩成案，合計股東每股可領 4 元現金，累積 7 個交易日來外資共買超鴻海逾 4 萬張，顯然積極押寶期旺季和除息行情。

今年智慧手機市場趨勢偏保守，加上傳出 OPPO、Vivo 等主力客戶砍單，法人預估，聯發科第 3 季營收季成長幅度可能收斂到 10% 以內，比原本外界保守估季增約 10% 更疲弱，旺季不旺，毛利率趨勢持平。

儘管大盤朝 11000 點叩關，不過，法人資金主要是拉權值王台積電，反觀多數蘋概股、中小型股都出現回檔，導致加權和櫃買指數走勢不同調，法人認為，若大盤開始進入整理階段，櫃買反而就有機會止跌反彈。

法人也指出，中小型股中有不少漲價概念股，隨著技術面的跌深反彈，有望再度盤堅向上，為櫃買匯集人氣。