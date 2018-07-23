外資賣太多認錯 投信：台股PB低投資價值浮現 技術面強有撐

外資 7 月以來賣超台股前三多，上周還在賣超新興亞股之際，卻唯獨買超台股，頗有賣太多認錯回補之姿，中國信託投信表示，台股受到外資憂慮美中貿易開戰而賣超，但隨台積電利空出盡，加上台股股價淨值比 (PB) 低，投資價值浮現，技術面又形成強勁支撐，看好台股反彈行情。

進入 2018 下半年，新興亞股仍無法擺脫外資賣超的窘境。根據 Bloomberg 統計，外資上周小幅賣超新興亞股 1.9 億美元，惟獨買超台灣 4.9 億美元，其餘市場則呈現資金淨流出；不過，若觀察 7 月至今，資金流出泰國、印度、台灣分別達 5.2、3.8、3.2 億美元，為賣超最多的三大新興亞洲市場，顯示外資對台灣上週轉賣為買。

中國信託投信表示，根據國際貨幣基金會（IMF）上周公布的最新世界經濟展望，雖維持今明兩年全球經濟成長 3.9%，但擔憂美中貿易紛擾，將使全球經濟下行的風險增加。本周的重頭戲將是進入美國企業財報發布高峰期，約三分之一的標普 500 企業發布上季獲利，若傳出佳音，可望化解投資人對貿易戰的疑慮，進而支撐股市表現。此外，

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台股近期呈現震盪走穩，外資轉賣為買，惟 OTC 因電子類股轉弱，表現相對大盤弱勢。由於美中貿易戰白熱化，下半年景氣恐出現隱憂，短期台股展望相對保守。

周俊宏說，台股受到外資憂慮美中貿易開戰而呈現賣超，市場信心度也受影響以致加權指數走跌，但隨著台積電等科技股的第三季展望不佳也已反映，從評價面來看，目前台股的股價淨值比（PB）約 1.63 倍，略低於過去 10 年的平均水準 1.65 倍，且目前技術面呈現短期均線與年線交會，形成短期下檔強勁支撐，加上殖利率約 4%，短線料有反彈行情。

周俊宏進一步提到，大盤修正態勢已漸趨緩，選股上建議以業績題材優先，電子類股中仍看好具缺貨題材的被動元件、金氧半場效電晶體（MOSFET），及蘋果概念股、半導體；傳產中則可留意製鞋、化學、醫美與營建等族群。