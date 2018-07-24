【永豐期貨】台指選擇權盤前－國際股市漲跌互見 台股量縮震盪收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 5 點至 10829 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 117.89 點，電子期逆價差縮至 - 4.03 點，金融期逆價差擴至 - 17.91 點。現貨部分，三大法人買超 64.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 718 口至 14766 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 148 口至 44600 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2224 口至 21312 口。

上週五川普威脅將對中國進口的關稅規模擴大到 5000 億美元，不過微軟為首的大型企業財報優於預期，一增一減使美股平盤整理收小黑，週一早盤日韓股市疲軟，所幸台積電延續上週漲勢，加上近期走弱的國巨、華新科等被動元件族群出現跌深反彈行情，台股盤勢大抵落在平盤之上整理，午盤過後指數雖一度翻黑回測 10900 點，但隨即被低接買盤推升重返平盤之上，終場加權指數上漲 14.78 點或 0.135%，收在 10946.89 點，成交量能 1467.3 億，較前一日縮減 209.21 億。技術面觀察，週一日 K 開平走平留上下影線作收， KD 與 MACD 指標持續呈現偏多走高，不過目前指數臨近 11000 心理關卡，氣氛漸轉為多空觀望，在目前日韓股市修正且全球貿易關係緊張的情況下，台股上檔壓力仍重，後續被動元件族群能否盡速止跌回穩，以及蘋概股續強與否將是台股觀盤重點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量的支撐壓力區由 10500~11100 上移至 10600~11200。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 降至 1.3，大於中性值 1，籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.15% 升至 11.84%，賣權平均隱含波動率由 14.15% 升至 14.8%。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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