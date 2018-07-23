美國財報周登場亞股失色 外資上周唯一買超台股

進入美國財報周，市場目光轉而關注美國企業獲利增長，外資上周對亞股賣多買少，與美國企業獲利連動度較高的東北亞股市，台韓表現二樣情，台股上周獨獲外資買超，獲得外資 4.86 億美元買超，反觀南韓遭 3.31 億美元賣超。

若觀察股市漲幅，今年來印度股市累計上漲 7.16%，台股上漲 2.72%，是唯二繳出正報酬的二大亞股；以外資買超金額來看，今年外資獨鍾越南，累計買超 14.79 億美元，居亞股之冠，而台股今年來則累計遭外資賣超 92.34 億美元，為亞股賣超幅度最大的市場。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，今年來除中美貿易、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，外資因獲利漲多，出脫亞洲資產，造成亞股波動大增。但觀察亞洲景氣與獲利數據雖見放緩，但穩定增長趨勢不變，且目前亞股股價淨值比僅 1.8 倍，再度重回長年均值以下，有利吸引外資回流。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，有鑑於貿易戰雜音干擾轉為常態化，加上重量級大廠法說會到來，市場焦點逐漸回歸基本面，財報表現和產業展望牽動盤面變化。



在籌碼面部分，近期外資動向持續轉為正向，根據證交所統計，相較於 6 月外資累積賣超逾 800 億元，7 月以來外資累積賣超 162 億元，賣超幅度已趨緩，且近兩周外資已轉為淨買超 170 億元，未來外資動向值得關注。