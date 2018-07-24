【大慶證券】盤前分析



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌互見，道瓊小跌，其餘小漲，盤面中最強勢的仍屬科技股，尤其谷哥第二季財報表現亮眼，盤後大漲，也支撐科技股的表現，本周還有亞馬遜以及臉書將公布財報，8/1 蘋果也將公布，目前 S&P 500 企業已經有 17% 公布獲利，其中 82% 表現優於市場預期，成為近期多方上攻最主要的利多。本周要留意幾個重點，包括：中美貿易戰第二階段可能公布清單、歐盟主席容克 7/25 將訪美，爭取汽車關稅的豁免，以川普近期的態度及表現看來，衝突擴大的機率相當高，因此本周最大的潛在利空就是貿易戰。

台股昨日在台積電大漲 3.5 元，漲幅 1.47% 的帶動下，終場上漲 14.78 點，漲幅 0.14% 收在 10946 點，連續兩天守在所有均線之上，短多趨勢不變。上證指數昨日表現亮眼，終場上漲 1.07%，站回月線之上，將有利亞股後市表現，研判台股大盤在台積電、聯電以及陸股表現都不差的情況下，短底頸線 10900 有撐，不破之前持續偏多看待。但如果扣掉台積電上漲 3.5 元，貢獻逾 30 點的情況來看，台股大盤昨日表現其實不盡理想，下跌的股票遠多過於上漲的股票，短線要留意賺了指數賠了差價，現階段選股尤其重要。櫃買指數昨日相當弱勢，在指標股環球晶、中美晶以及穩懋走弱的拖累下，櫃買指數殺破年線，造成中小型股不小的賣壓，環球晶以及中美晶受到法人調節、穩懋則是法說遠差於預期，因此現階段矽晶圓以及 3D 感測族群，都有可能持續回檔，櫃買指數疲軟，不排除測前低，中小型股短線賣壓仍未消化完畢，目前仍建議保守觀望。

盤面表現，台積電、聯電維持強勢，先前最弱勢的被動元件，指標股國巨以及華新科大漲，帶動被動元件族群反攻，包括：鈞寶、今展科、信昌電，都以漲停作收，但國巨以及華新科的大漲，昨日 K 線都未能收復 5 日均線，因此被動元件短線仍以跌深反彈看待，後續仍有多殺多的風險。其他族群表現，上周表現不俗的網通、光學鏡頭，昨天也明顯轉弱，除了少數個股例如：揚明光、仲琦有題材激勵表現亮眼之外，其餘都見到不小的賣壓，顯示近期個股輪動相當快速，一日行情屢見不鮮，操作上建議低接價值股，避開高基期的股票，方能趨吉避凶。

