上銀除權息首日 股價紅翻黑 能否填權息視業績與接單而定

上銀 (2049) 配發 3.5 元現金股息及 0.3 元股票股利今天除權息，參考價為 298 元，股價以上漲 1 元開盤後，雖一度拉升至 300 元之上，惟隨後立即翻黑，最低來到 289.5 元，法人指出，上銀後續業績及接單狀況將是股價能否順利填權息的關鍵。上銀第二季合併營收 77.84 億元，較第一季 65.53 億元成長 18.78%；累計上半年合併營收 143.37 億元，較去年同期 94.02 億元成長 52.48%。



展望下半年，法人指出，以目前新產能開出及出貨狀況來看，上銀營收逐月增溫走勢不變，下半年業績會優於上半年，全年合併營收應可順利突破 300 億元大關。



上銀為持續擴張市場版圖，規劃在日本神戶、韓國華城及義大利等地購地建廠，日前董事會敲定 1200 萬股現金增資每股價格為 250 元，這是上銀 2009 年上市以來第 1 次現金增資，預計將募資 30 億元資金。



在產能布局，上銀雲林科技園區 3 期和嘉義大埔美一期新廠陸續加入，其中大埔美一期 6 月份機器設備陸續進駐，希望 7 月底前所有單位就定位投入生產，台中精密園區 2 期規劃未來投入工業及醫療機器人研發與產能擴充，此外，也計畫前往日本神戶、韓國華城及義大利等地購地設廠，今年資本支出超過 54 億元。





