上銀股東會通過配3.8元股利 估H2營運樂觀 大埔美一期下月底前投產

上銀 (2049) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過配發股利 3.8 元，上銀董事長卓永財表示，今年上半年業績可望較去年同期成長，下半年營運展望樂觀，目前來看，面板和半導體等高精密設備需求依然旺盛，上銀也切入韓國汽車供應鏈，預計嘉義大埔美一期廠區 7 月底前投產，智慧滾珠螺桿也將於年底前量產。卓永財指出，去年打進日本主要汽車廠、半導體和中大型企業供應鏈，四大汽車廠指定設備供應體系採用上銀產品。上銀目標成為日本市場的第二大傳動系統供應商。在歐洲市場，去年上銀也增加一家德國汽車廠做為合作夥伴，並且與全球半導體龍頭及其設備大廠積極策略合作。



卓永財表示，今年上半年營運看來不錯，可比去年同期成長，展望下半年營運樂觀。至於明年初，他說，雖然中國大陸手機產業發展趨緩，不過面板和半導體等高精密設備需求依然旺盛，尤其半導體產業設備持續擴充，預估擴充在 2022 年完成，目前半導體產業製程設備需求熱，此外，印度汽車工業市場也穩健成長。



在產能布局，卓永財表示，上銀雲林科技園區 3 期和嘉義大埔美一期新廠陸續加入，其中大埔美一期 6 月份機器設備陸續進駐，希望 7 月底前所有單位就定位投入生產，台中精密園區 2 期規劃未來投入工業及醫療機器人研發與產能擴充。



在智慧螺桿部分，卓永財預期，智慧滾珠螺桿預計今年底可以量產。當初設計智慧型滾珠螺桿，主要是因應德國車廠機台運作與工業 4.0 的概念設計。