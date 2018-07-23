〈超商鮮食策略分歧〉全家打高CP值牌 更著墨麵包結構、開複合店

統一超 (2912-TW) 今 (23) 日宣布推出每顆要價 42 元的高質感飯糰，全力拚升級鮮食產品，全家 (5903-TW) 則指出，未來商品開發策略會朝 CP 值更高的方向去發展，顯然與統一超的策略並不相同，同時，全家近來更著墨在麵包商品的銷售和開展複合店，在飽和度高的超商市場中，各自尋找新藍海。

隨著外食市場規模不斷擴大，全家指出， 米飯類和調理麵類的鮮食需求仍持續上升，目前米飯類商品占鮮食整體營比重約 20%。

而在米飯類中，全家說明，過去 2 年已進行商品構造改革並見成效，近幾個月來米飯商品均維持 10% 以上穩定成長，接下來，商品開發策略會朝 CP 值更高的方向發展，要在產品價格、食材、口感和份量上都取得平衡。

除了飯食類的商品，全家跨足麵包生產鏈垂直整合的績效浮現，福比麵包廠營運 1 年來持續開發新品，目前已有 4 條產線稼動，供應 21 種品項麵包，今年以來帶動麵包商品成長 20%，已成為另一大鮮食成長重要動能。

此外，全家也持續導入複合店型，除了與大樹藥局、天和鮮物和吉野家合作，再攜手韓國連鎖炸雞品牌 bb.q CHICKEN，前往南部開出第一家韓式炸雞複合店，藉此在高度競爭的零售市場中做出店鋪的差異化，並導入超商外的新客源。