本週操盤筆記 (0723-0727)：

一. 各主要經濟體公布 7 月 PMI：

本週包括日本、法國、德國、歐元區、美國等已開發經濟體都將公布最新製造業採購經理人指數 (PMI) 數據，其中又以歐洲的經濟狀況最令市場關注，目前市場預期，歐洲地區包括法國、德國、歐元區等 7 月份 PMI 數據，都將呈現小幅下滑。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 此前曾在 7 月初時表示，目前整體歐洲經濟狀況仍屬穩健，經濟增長前景與風險大致均衡，目前最大的不確定性即是美歐貿易戰所帶來的關稅壁壘。

二. 歐洲央行 7 月份利率會議：

上週五 (20 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 在推特發文表示，中國與歐盟都在壓低匯率和利率，暗指美、歐兩地正在進行貨幣貶值的「貨幣戰」，故目前市場廣泛關注，歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉是否可能在 7 月利率會議上，作出回應。

按照目前 ECB 規劃，該行的 QE 政策預計將在今年結束，並且預計在 2019 年 3 月之前，仍不會改變貨幣寬鬆態度；市場主流經濟學家則認為，德拉吉估計會在 2019 年 10 月卸任之前，完成一次升息，正式帶領 ECB 走進升息循環，估計 ECB 將在 2019 年 9 月上調存款利率自 -0.4% 至 -0.2%。

三. 美國第二季 GDP：

受惠於川普稅改刺激，美國第二季 GDP 季增率初值估計將高達 4%，可望創下自 2014 年第三季以來的最大單季增速，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 並在上週指出，白宮在未來還會有數輪的減稅措施，盼藉此進一步帶動美國實體經濟增長。

四. 美股財報季繼續：

本週美股財報開始進入重磅科技股揭露財報，包括谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等都將公布最新一季財報。

谷歌公司已在上週遭到歐盟祭出史上最高罰金 43 億歐元罰款，指控谷歌透過 Android 系統壟斷了搜尋市場，限期谷歌於 90 日內改善其違法行為，但市場分析師認為，43 億歐元罰款對谷歌來說並不是太高的數字，谷歌的風險還是著眼在歐盟是否進一步立法，禁止谷歌在 Android 手機生產之初，即置入該公司之 APP 程式。

目前市場並有消息傳出，谷歌早已在 2 年前即秘密研發 Android 的接班作業系統「Fuchsia」，預計該系統將在 3 年後亮相。

而亞馬遜新一季財報，市場分析師繼續關注 AWS 業務成長狀況，目前亞馬遜 AWS 雲端營收占總營收之比重，已高達 30%，繼續成為全球雲端服務的領跑者。

然而值得注意的是，亞馬遜的 AWS 雲端事業其實正嚴重遭遇到微軟 Azure 雲端的強力競爭，上一季微軟 Azure 雲端營收成長率高達 93%，是強勢壓過亞馬遜 AWS 的營收成長率 49%。