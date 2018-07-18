美股財報季如何選股？專家列4產業各該買賣哪些股票

財報季來了，目前為止看起來都不錯，調研機構 FactSet 預測，S&P 500 指數混合獲利成長率約 20%，且該指數 20% 以上企業已發佈正面的 Q2 財測，是 2006 年以來最高比例。

然而，為何 S&P 500 還沒返回 1 月高點？

當然，貿易政策的不明確性是一點，但事實上美股估值更受市場廣泛關注，因為美股牛市已經進入第 9 年了。

要如何在財報季中挑選出投資標的？《MarketWatch》Jeff Reeves 專欄分析，列出以下幾類可能在財報季中創造波動的產業，並舉出該類股當中，最值得考慮買進與最值得賣出之個股。

1. 科技龍頭股

買進：微軟 (MSFT-US)

賣出：IBM (IBM-US)

微軟 7 月 19 日將公布財報，以過往軌跡而言，微軟將證明公司成功轉型至雲端運算巨擘，擁有穩定進帳的商務營收。在 4 月公布令人印象深刻的財報後，微軟股價一直盤旋在記錄高點，Q2 財報也同樣令人期待。

今年迄今，IBM 跌幅約莫 5%，大部分是在 4 月中旬公布 Q1 獲利後走跌，雖然該公司的成長還不錯，但因利潤率降低且受惠於一次性利益，所以前景令人失望，Q2 恐怕充滿挑戰，本月 18 日預計公布財報。

2. 銀行股

買進：美銀 (BAC-US)

賣出：富國 (WFC-US)

本週銀行業的財報看起來都很強勁，但美銀特別出眾，營收獲利輕鬆打敗預期，在週一公布財報後，連續 2 個交易日上漲約 5%。

雖然企業減稅和升息前景推漲了全體金融業，但並非所有大型銀行股都吃香，富國本週股價一直停滯不前，部分原因是近來業績令人失望，更別說近期還鬧出醜聞案，損傷品牌形象。

過去 12 個月，富國股價漲幅僅 4%，而美銀則超過 20%。

3. 金融支付類股

買進：Visa (VISA-US)

賣出：美國運通 (AXP-US)

除了大型銀行股，金融服務股也同樣發布強勁財報數據，其中下週 25 日預計發布財報的 Visa 就是一例。雖然自 Visa 十年前 IPO 以來，其股價已經上漲了 750%，但是 Visa 仍繼續令人驚艷的成長，預計第二季營收成長達 2 位數，EPS 年成長 25% 以上。

美國運通雖然仍在成長模式，但是在 Visa 持續擴展行動支付技術之際，美國運通恐怕被拋在後頭，失去高端客戶群基礎和偉大品牌光環，這也是美國運通股價 1 月達到高點以來，大致持平，但 Visa 今年漲幅高達 20% 的原因之一。

4. 影視串流類股

買進：Bilibili (BILI-US)

賣出：Netflix(NFLX-US)

Netflix 本週公布財報，因為訂閱戶成長不如預期，股價翻天覆地。今年 Netflix 股價已經翻漲一倍，但是這種動能在局勢變化的時候，造成的痛苦也更大，正如 Netflix 本週走勢一樣。

如果資金不夠雄厚，跟著 Netflix 跑可能會很痛苦，不妨看看這檔小而美的股票 Bilibili，或者新資金投入相較穩定的這一檔。中國彈幕視頻網站嗶哩嗶哩 (Bilibili)，雖然這家要到 8 月才會公布財報，但自春季 IPO 以來，他們的股價已經上漲了 20%。