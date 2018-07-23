為避開貿易戰而投資小型股？經理人：小心美股出現換股操作

面對美中貿易爭端，認為可將投資移往小型股的投資人要小心了，因為這套作法可能很快就不管用了。

Mayflower Advisors 基金經理人 Larry Glazer 最近警告，許多投資人正在付出「荒謬而可笑的溢價」投資美國小型股，藉以應對可能遭到的貿易戰衝擊。

他表示，「投資人都嚇壞了，因此不斷尋求任何可能到手的小型股，認為這樣至少可以避開這場貿易戰。」

今年以來，羅素 2000 小型股指數已上漲近 11%，而大盤指數標準普爾 500 指數上漲近 5%。

小型企業一直是吸引投資人的投資產品，因為它們是在美國本土經營大部分業務，因此較不受貿易戰影響。此外，它們也是川普總統去年年底大規模稅制改革法案的重要受惠者。

然而，Glazer 懷疑這種投資方式是否真的有效，因 Glazer 認為貿易戰可能會在期中選舉之前消散，並引發美股驟然突然的「大規模換股操作」，進而傷害許多投資人。

Glazer 說，「川普最終一定會達成協議。」「除了美國選民之外最不想要貿易戰的人，就是那些面臨期中選舉的美國政客。而且，唯一想要比美國政客和選民更不想要貿易戰的人是歐洲、墨西哥和加拿大。」

Glazer 認為，最好的投資是看大不看小。Glazer 指出，今年美股最大的受益者最終將是大型跨國企業、類似墨西哥的新興市場、加拿大以及金融機構。

Glazer 說，「投資方式長久以來都是在恫嚇聲中買進，然後在股市場大幅慶祝時賣出。現在恫嚇聲四起，大家都知道貿易戰正在進行。所以，現在該是投資人把估值放在首位的時候了。」