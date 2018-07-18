美股庫藏股規模創紀錄 高層卻乘機「賣股套現」？

美股公司正以創紀錄的速度大買庫藏股，每日回購股票的金額已經超過 50 億美元。投資人認為，這是高層對公司充滿信心的表現，但真的是如此嗎？

根據 TrimTabs Investment Research 的監管文件分析，美股企業高層今年 5 月份持有股票減少 84 億美元，6 月份減少 92 億美元，這連續兩個月的內部人士賣股金額，為 1 年來最高。公司高層似乎正在以另一種方式處理自己的個人持股，即是「賣股套現」。

Cumberland Advisors 執行長 John Mousseau 形容，他們在前面把股票買回來，卻在後門賣掉。這就像在電視上大聲說喜歡那些股票，卻選擇賣掉他們。

據 TrimTabs 數據，在共和黨減稅和經濟表現突出的推動下，企業高層今年第 2 季批准了 4366 億美元的股票回購，足足原本紀錄的 2 倍。過去紀錄是今年第 1 季所創，回購金額 2421 億美元。

單單蘋果 (AAPL-US) 上季就宣布要回購 1000 億美元股票，大型銀行也加入實施庫藏股，富國銀行 (WFC-US)，摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 均表示，會買回至少 200 億美元的自家股票。

公司實施庫藏股可能對股東有利，至少短期股價有望因此衝高。公司高層往往是大股東，回購股票更能讓他們獲利。TrimTabs 流動性研究主管 David Santschi 表示，高層把這當成提款機，幫助自己受益。

另一方面，近期情況顯示，創紀錄的回購金額並未提升股價，讓小股東受惠。數據顯示，今年標普 500 指數中約有 350 家公司宣布回購股票，但其中 57％的公司實際上表現不及整體指數。

根據美國證券交易委員會專員 Robert Jackson Jr. 辦公室的分析，在企業實施庫藏股時，高層賣股的速度就立刻加快。他們發現，在 2017 年和 2018 年初，在公司公告回購股票後，內部人士售股的比例就增加一倍以上。

Jackson 在 6 月的演講中說：「就在公司對外聲稱股價『委曲』之時，大多數高層卻認為這是賣股的良機。」