〈鉅亨看世界〉垃圾債榮景的背後危機

最新一份國際貨幣基金組織 (IMF) 的報告指出，信貸擴張 (Credit Boom) 有分好壞，當信貸增長比率與國內生產總值 (GDP) 成長比率相比，超過正常速度時，將威脅該國之後 3 年至 4 年的經濟擴張速度，甚至恐觸發經濟衰退。

IMF 指出，投資者過於樂觀時，恐引發不良的信貸擴張，當經濟增長表現良好，每個人都能獲利時，部分投資者會認為好的時光永遠不會結束，因此，他們選擇承擔更多的風險，購入高風險資產。

判斷市場是否承擔過多風險，可從兩個面向審視，第一個為檢視借貸公司的風險性，IMF 研究發現，與債務累積較慢的公司相比，借貸速度較快的公司較具風險，並使其未來的成長面臨下行風險。

另一種方法為，檢視政府和公司發行垃圾債的比例，垃圾債券因違約風險較高，因此提供較高的殖利率，而若一國垃圾債發行比例越高，則金融系統面臨的風險即越大。

IMF 為了預測不良的信貸擴張對經濟增長造成的影響，他們分析 25 個先進國家政府與非金融機構公司所發行的債券，並審視信貸增長中高收益債券的比例。信貸擴張被定義為，與 GDP 成長速度相比，信貸增長速度超過正常水平時。

研究結論顯示，當信貸擴張是因垃圾債暴增而造成時，通常在之後的 3 年至 4 年會造成經濟成長減緩，當垃圾債比例每攀升 1 個標準差 (standard deviation)，之後 3 年的 GDP 將減少 2%。

IMF 研究指出，不良的信貸擴張將使經濟增長下滑

結果指出，當信貸快速增長時，政策制定者應關注分配至風險較高公司的信貸額度。避免不良的信貸擴張發生，可能的解決問題方法為以下：要求更多的資本、制定其他監管措施與提升貸款標準。