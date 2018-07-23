Snapchat找不出新獲利模式 將關閉旗下付款應用

社群媒體 Snapchat (SNAP-US) 將在 8 月 30 日停止較普及的應用程式用戶間 (P2P) 的點對點匯款服務 Snapcash。

Snapcash 是於 2014 年宣布推出的，當時臉書 (FB-US) 旗下的 Instagram 尚未以故事格式仿冒 Snap 應用，而 Paypal 子公司的 Venmo (PYPL-US) 是個可以用來向朋友匯款的少數應用程式之一。

如今，Snapchat 正在努力擴大與 Instagram 的用戶群競爭。谷歌 (GOOGL-US)、臉書、蘋果 (AAPL-US)、和 Zelle 等公司目前都可讓使用者向其他用戶匯款。然而，Snap 還是最終決定關閉 Snapcash 的金融服務。

Snapchat 股價週五 (20 日) 收盤下跌 1.19% 來到 13.27 美元。今年以來稍微下滑。

Snapchat 股價日線趨勢圖

據了解，Snapcash 是該公司與線上付款公司 Square (SQ-US) 所合創，目前已上線了 4 年之久。

雖然 Snapchat 最終沒有說明關閉程式的原因，但由於 Venmo 繼續成長，而谷歌和蘋果開始在各自的操作系統中添加類似功能，因此該服務可能不會起飛。此外，Snapcash 的安全跟踪記錄也並不能吸引用戶信任。

該公司一直在努力通過增加新設計來提高營收和用戶增長，並發布了第 2 代的智慧眼鏡 Spectacles，可拍攝兼容在 Snapchat 的視頻。

Snapchat 表示，希望超越核心移動應用程式的商業模式，而預計在 8 月 7 日公布這一季的財報。上一季財報全球用戶年增率為 15% 至 1.91 億人次，營收年增率為 54% 至 2.31 億美元，但現金流為 -2.68 億美元，連續 5 季以上的負現金流。