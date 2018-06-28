穆迪：強勢美元使新興市場信貸風險大增、外匯存底受侵蝕

評級機構穆迪投資者服務公司 (Moody's) 在 28 日的報告中表示，自 4 月中旬以來美元走強，相對新興市場貨幣呈貶值情況，使數個新興市場面臨攀升的信貸風險。美元指數在 27 日上揚 0.75% 至 95.336，為過去 11 個月以來的最高水平。

美元指數在今 (28 日) 早上稍有回落至 95.23，但同一時間，MSCI 新興市場貨幣指數下跌 0.49% 至 1629.94 點。

MSCI 新興市場貨幣指數走勢

穆迪在報告指出，強勢美元將導致阿根廷、加納、蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其和贊比亞等國家的外匯存底下降。另一方面，智利、哥倫比亞、印尼和馬來西亞在近期內並不脆弱。

穆迪全球董事總經理 Alastair Wilson 表示：「經常帳帳戶戶赤字大、有大筆外債須還款以及有大量外幣計價政府債須償還的國家，最容易受到美元走強的影響。」

報告指出，巴西、中國、印度、墨西哥和俄羅斯為較不脆弱的新興市場國家，因為他們對外資的依賴相對較低。

在新興市場貨幣中，南非蘭特為表現最糟的，兌美元受挫 2.9%，再來是巴西里爾兌美元下滑 1.8%，匈牙利福林和墨西哥比索則下跌 1.4%，阿根廷比索下跌 1.3%。

紐西蘭央行 28 日宣布維持基準利率不變，一度下跌逾 1.2%，使其成為 G10 國家貨幣中表現最差的，但隨後拉回頹勢，暫報 1 紐元兌 0.6780 美元。瑞典克朗、歐元與日圓將呈現些微下滑。