美國財長：對取消制裁俄鋁持「開放」態度

7 月 20 日，美國財政部長姆努欽在 G20 金融會議之前接受路透採訪時表示，有可能將俄羅斯鋁業公司（Rusal）從制裁名單上刪除。

姆努欽稱俄鋁已經接觸美國財政部，並遞交相關了計劃，但他並沒有對計劃內容和美國的立場進行詳細的解釋。僅僅提到如果能找到令人接受的解決方案，目標就是讓俄鋁恢復正常營運。

「美國制裁的目的並不是讓俄鋁停業」，姆努欽補充說道，並且他還承認俄鋁對全球鋁市場十分重要。

早在 4 月底接受彭博採訪時，姆努欽就曾提到美國制裁俄鋁，並非是想讓這家俄羅斯鋁業巨頭破產，但該公司的大股東 Oleg Deripaska 必須將其手中對俄鋁的持股比例降低到 50% 以下。

5 月份，公司 5 名非執行董事以及公司行政總裁辭職，Deripaska 從董事會退出。上個月，俄鋁公司的股東選出了一個新的董事會。

4 月 6 日，美國藉口俄羅斯干預美國 2016 年總統大選問題，展開了新一輪對俄制裁措施，對 38 個俄羅斯個人及實體實施制裁。其中制裁名單包括全球第二大鋁生產商的俄鋁及其總裁 Oleg Deripaska。

俄羅斯生意人報（Kommersant）曾援引俄鋁提交政府的尋求國家幫助的提案稱，俄鋁預計，在 10 月過後制裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量降幅可能高達 70%。這種不利情境若是成為現實，還會導致公司裁員和關廠；公司請求政府為其提供廣泛的能源市場有利條件，價值高達數十億盧布。

『新聞來源／華爾街見聞』