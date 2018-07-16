當心！垃圾債空倉達歷史新高

摩根大通迄今為止半個月以來的資金流向和流動性數據顯示，全球垃圾債 ETF 空頭倉位在總倉位中的占比接近 25%，創歷史新高。

垃圾債空倉規模飆升顯示了投資者的預期——風險即將來臨，而風險可能來源於多重因素的作用。

首先能肯定的是，市場擔憂本輪信用周期走向尾聲是一個重要的空倉因素。摩根士丹利上周在研報中預計，信用利差將在兩個月內達到本輪周期的高點。

另外一些引發垃圾債投資者避險情緒的事件還有很多，包括投資者可能在年底 ECB 的 QE 結束之前將垃圾債大舉賣出、貿易戰升級，或者垃圾債發行人中占比較大的能源公司因油價下跌而升高違約風險。

如果以上的負面誘因都沒有發生或是在市場上發酵，那麼大規模空倉的風險在於，大量空頭導致垃圾債利差激增，使市場流動性緊張。

前一種情況是最悲觀的假設，顯然殺傷力更大。利差擴大並不是最致命的，但它可以導致流動性隱患，而且隱患存在於各種 ETF 產品中。

投資大師 Howard Marks 2015 年就曾提醒，如果所有的垃圾債 ETF 持有者同時決定賣出，結果會怎樣？

當然，雖然買家很少，但 ETF 在一定價格總能賣得出去。接盤者買入債券的價格，一定是將標的債券凈值打折以後的價格。銀行願意按申購額凈值打折以後買下標的債券，套利獲利。但銀行想要做空的債券，會有人接盤嗎？標的債券沒有了流動性，那麼垃圾債 ETF 流動性更小了。