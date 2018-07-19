人民幣重挫領跌 不排除台幣月底前破31元價位

隨著美元走強，主要亞幣走貶，新台幣今 (19) 日仍難緩和貶值壓力，終場幾乎收在全日最低點至 30.632 元，貶值 5 分，幾乎就要貶破 7 月 3 日創下的前波低點，匯銀人士示警，今日新台幣放量貶，在人民幣尚未轉強前，恐怕會造成更多避險資金轉向買匯，加重新台幣貶值壓力，不排除月底前就會見到 31 元關卡。

新台幣今日開盤不到半小時即貶破 30.6 元關卡，且成交值放大尾盤緩步擴大貶勢，終場兌一美元以 30.632 元作收，貶值 5 分，貶幅 0.16%，台北外匯經紀公司成交值再度放大至 10 億美元之上，達 10.30 億美元，全日高低價差僅 6.8 分，趨貶態勢明朗。

由於聯準會 (Fed) 主席鮑威爾日前重申逐步升息的立場，使美元指數偏強，昨日美元指數已突破 95 來到 95.08，因此，非美貨幣多數走疲，人民幣帶頭重挫，目前貶逾 0.9%，創 1 年來新低，韓元也繼續跟近重貶逾 0.8%，星元貶近 0.5%，連日圓也轉向貶值逾 0.1%，

匯銀人士提醒，新台幣今日貶值幅度相對主要亞幣小，不排除明日持續跟貶，且貶幅恐怕家大，若美元續強的態勢未變，在月底前見 31 元價位的機率大。