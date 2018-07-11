〈鉅亨觀點〉匯市量縮仍難逃貶值壓力 台幣走弱格局恐未緩解

今 (11) 日全台共有 7 個縣市停班課，台北股匯市均呈現量縮格局，加權指數一度大跌百點，新台幣最多重挫 1.12 角貶破 30.5 元關卡，要留意的是，匯市成交量僅約平常交易日的一半水準，新台幣仍見重貶，不排除回到正常交易日後，在美中貿易戰陰霾籠罩下、且主要亞幣持續重挫，恐續創波段低點。

部分縣市今日停止上班上課，匯市成交量僅剩平日的一半左右，終場台北外匯經紀公司成交值僅 5.27 億美元，然而，早盤一度見到今日最低價 30.515 元，貶值 1.12 角，隨後雖稍有收斂，新台幣兌一美元以 30.481 元作收，貶值 7.8 分。

從主要亞幣來看，新台幣今日貶幅 0.26% 不算多，韓元已貶值超過 0.6%，人民幣貶逾 0.4%，泰銖貶近 0.4%，星元貶逾 0.2%，反觀有避險功能的日圓升值逾 0.2%，顯示資金在中美貿易戰恐越演越烈的壓力下，持續留向美元、日圓避風港。

即便聯準會 (Fed) 6 月會議紀錄對貿易糾紛的擔憂加劇，但不傾向停下升息腳步，再加上 7 月 6 日美中貿易戰已正式開打，促使避險需求再度升高，美元、日圓回漲，且市場一般預期，在實質拋補需求下美元無重貶理由。

由於傳出美國總統川普正準備公布對中國另外 2000 億美元商品加徵關稅的清單，貿易戰摩擦恐再升級，導致今日離岸人民幣重挫，後續也恐對新台幣造成一定的連動壓力。

整體來看，新台幣在 7 月 3 日創下波段新低 30.639 元後，貶值壓力逐漸緩和，然而，隨著人民幣走弱、美元長線偏強，再加上外資在台股大多數交易日呈現賣超狀況，不排除新台幣兌美元價位將再續看前低。