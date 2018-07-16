台幣連五貶恐壓抑Q3電子旺季行情 後市看美元、人民幣拉鋸戰

台股加權指數今 (16) 日收全日最低點 10817.45 點，下跌 47.09 點，從匯市來看未見外資人氣匯集狀況，新台幣雖一度升值，不過最多僅升值 1.6 分，終場仍收貶 1.9 分至 30.575 元，匯銀人士指出，新台幣已連 5 貶，暫無強勁升值的推升力道，短線趨貶格局不變，所幸成交值已縮至一般量，應該暫不至於再爆量重挫，後市仍有待觀察美元和人民幣間的升貶表現。

新台幣今日以 30.56 元、微貶 0.4 分開出後，盤中升貶互見，高低價差僅 4.2 分，不過，收盤前再度轉趨小貶，終場兌一美元以 30.575 元作收，貶值 1.9 分，台北外匯經紀公司成交值僅 6.52 億美元。

從主要亞幣來看，韓元、星元今日升值 0.3% 左右，人民幣也有逾 0.2% 升幅，泰銖升近 0.2%，反觀新台幣略小貶 0.06%。

由於美國 6 月核心 PPI 和 CPI 持續上漲，美國通膨壓力上升，強化了聯準會 (Fed) 今年將再升息 2 次的預期，提供美元支撐。

另一方面，由於中美貿易順差持續擴大，恐使美國美國加碼懲罰性關稅下，元大寶華綜合經濟研究院認為人民幣匯率盤整偏弱，在此情勢下，新台幣短線料將同步震盪偏弱。

不過，匯銀人士提醒，新台幣與其他主要亞幣連動性一向高，若韓元持續走升，不排除接下來新台幣就有跟進可能。