〈人民幣刷一年低〉兩大外銀續看貶 若貿易戰升溫恐下探6.9

人民幣今 (19) 日持續走弱，其中離岸人民幣貶破 6.80 重要關卡，創一年多來新低，對於人民幣走勢，瑞銀和渣打銀均持下調看法，渣打銀認為，若貿易戰衝突升高，人民幣不排除回測 6.9 兌 1 美元價位；瑞銀則表示，貿易戰影響中國經濟增速，連帶人民幣貶值壓力增加，因此人民幣匯率今年底可能到 6.8，明年底到 6.9。

瑞銀表示，受美中貿易戰影響，預測今年中國經濟增速由原本 6.6% 下調至 6.5%，預測明年經濟增速也由原本 6.4% 下調至 6.2%，而貿易戰衝突，對中國出口有一定打擊，對於人民幣貶值壓力相對增加，因此將原本對人民幣的預測為 6.3 調至 6.8。

瑞銀中國大陸首席經濟學家汪濤表示，從 6 月中以來，人民幣出現明顯的貶值，不僅對美元貶值，也對一籃子貨幣貶值，瑞銀認為，一旦美元開始升值，貿易衝突壓力開始顯現，市場上對人民幣的預期出現逆轉，在此狀況下，中國人民銀行順應市場的貶值。

汪濤指出，目前來看，美元接下來不會像市場想像中的弱，而在貿易衝突之下，對中國大陸的出口產生打擊，順差收窄，判斷人民幣貶值壓力會增加，預期但中國人民銀行也會更積極管理人民幣匯率的預期。

整體來看，中國人民銀行的態度，並不是以人民幣貶值作為應對貿易衝突的工具，而是盡力維護人民幣匯率的相對穩定。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀則認為，全球貿易保護主義情勢升高，加上美國聯準會維持升息步調，支撐美元短線相對強勁，但中長線而言，美國升息路徑已在預期中，加上歐元區將採進一步貨幣緊縮政策，估美元利差將會逐漸縮小，而人民幣短線可能在 6.5 至 6.7 整理，但若國際貿易衝突升高，不排除回測 2017 年最低 6.9 兌 1 美元價位。