資深策略師：投資人低估經濟衰退風險 現在絕非逢低買時機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-17 14:20

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GlobalData TS Lombard 資深宏觀策略師 Daniel von Ahlen 表示，現在絕不是逢低買入股票的時機。

近期，由於投資人擔憂美國總統川普的關稅政策可能帶來的衝擊，標普 500 指數已從 2 月中旬的高點下跌了 13%，讓許多散戶急著抄底。然而，von Ahlen 周三 (16 日) 發布報告指出，投資人這麼做，嚴重低估了經濟衰退的風險。

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von Ahlen 認為，川普政府暫緩關稅雖引發股市的反彈，但他預計這將是短暫的，並建議投資人應逢高賣出，而非逢低買入。他指出，目前市場對美國今年 GDP 成長的普遍預測為 1.8%，這個數字「過於樂觀」。

von Ahlen 解釋說，關稅引發的經濟下滑與如此的成長速度並不相符，因為物價上漲可能會削弱消費者的購買力。他並強調，過去經濟衰退期間企業盈利的中位數下降幅度，與目前市場對未來一年企業利潤持續增長的預期之間，存在明顯的落差。

除了關稅之外，von Ahlen 還提到，白宮 DOGE 辦公室的聯邦政府支出削減將對勞動市場產生負面影響，並導致企業利潤下降。報告中還提到，如果川普政府想推動減稅，DOGE 辦公室將不得不進行更大幅度的支出削減作為抵消，這將進一步對經濟造成壓力。

此外，川普經濟政策中普遍存在的不確定性，也可能導致企業投資支出和招聘意願的放緩，這也是投資人需要關注的另一個風險。

最後，von Ahlen 認為，嚴厲的移民政策可能會導致美國勞動力成長的下降。

他總結指出，「總體而言，這些因素的力量可能足以將美國經濟推入衰退，特別是在實際個人收入成長迅速降溫，幾乎沒有犯錯空間的情況下」。

報告還強調，股市的拋售本身也是一個問題。雖然股市並不等同於經濟，但兩者密切相關，近幾周以來股市的高度波動最終可能對經濟造成影響。這是因為「財富效應」的原理，即資產價值上升會使消費者更有信心增加支出。

然而，當股市以自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來未見的速度暴跌時，其影響則恰恰相反。von Ahlen 表示，「鑑於家庭的股票配置處於歷史高位，低迷的股市可能會打擊市場信心」。

面對經濟衰退的風險，von Ahlen 建議投資人不要買入廣泛的股票市場，而應更有選擇性地進行投資。他認為，防禦性產業—包括公用事業、必需性消費品和醫療保健類股，是值得買入的標的。