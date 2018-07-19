鮑爾看好經濟 美元指數直逼一年高點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾樂觀看待美國經濟，今 (19) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走揚，直逼 1 年高點。

台北時間週四下午 5 點 07 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.29%，來到 95.36，逼近 6 月 28 日觸及的 1 年高點 (95.53)。

同一時間，歐元兌美元跌逾 0.2%，至 1.1613；美元對日圓漲逾 0.1%，至 112.98。

Fed 褐皮書報告顯示，6 月至 7 月初，美國經濟持續擴張，就業市場強勁，但貿易爭端深化了製造商疑慮，亦使部份生產價格走揚。

Fed 主席鮑爾日前赴國會作證時表示，就業市場不斷走強，通膨也達到目標值 (2%)，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持漸進式升息步調。

不過他也說，保護主義恐對經濟成長造成負面影響，並削弱薪資。

鮑爾稱，過去 3 年來，隨著經濟好轉，Fed 逐步將利率恢復至正常水準；他強調，若升息速度太慢，恐使通膨升溫、金融市場過熱；但升息太快，可能導致經濟弱化，通膨率降至目標值之下。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 認為，美國國內生產毛額，將在 1 至 2 季間，攀上 4%，投入職場的人數，可望增加數百萬。

庫德洛稱，為刺激經濟，政府計畫執行新一輪減稅措施。

昨日道瓊工業指數收漲 79.40 點 (0.32%)，至 25119.29 點；標普 500 指數收漲 6.07 點 (0.22%)，至 2815.62 點，創逾 5 個月新高；那斯達克指數則收跌 0.67 點 (0.01%)，至 7854.44 點。