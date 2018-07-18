亞馬遜的「王者風範」：美版「618」頭12小時銷售額年增率大增69%

按照亞馬遜（Amazon）自己的話來說：「今年的 Prime Day 美國銷售創出了史上最佳記錄。」儘管意外遭遇了長達數小時的網路故障，但從統計數據看，今年 Prime Day 表現確實不錯。

為亞馬遜網站賣家收集資訊的公司 Feedvisor 發報告稱，在 Prime Day 的頭 12 個小時，也就是截至美東時間周三凌晨 3 點的 12 小時，亞馬遜的銷售量較上周同期均值高出了 80%。

而追蹤買家資訊的數據供應商 Feedvisor 的統計顯示，在 Prime Day 的頭 12 個小時，亞馬遜的累計訂單總量比去年高出 69%。

「在 Prime Day 大促銷的黃金時段發生網路故障對於亞馬遜來說並不是個大災難。」Feedvisor 首席執行官 Victor Rosenman 說，「影響很小，訂單只比去年同期減少了 5%，而且故障很快就解除了。」

他還引用自家公司的數據預測稱，總體而言，今年的 Prime Day 要比去年高出 60% 甚至更多。「頭 13 個小時就比去年高出了 68%。數據可能還會變動，但看起來這種超出的比例還是很明顯的，大概在 60% 的區間內。」

上述預測與其他公司的預估趨勢較為一致。Coresight Research 預計，今年亞馬遜 Prime Day 的收入將達到 34 億美元，刷新單日銷售紀錄。

亞馬遜自己也在一份新聞稿中寫道：「在頭 10 個小時裡，Prime Day 的銷售比去年同期增長的更快。」

業績增長利器：Prime 服務

醉翁之意並不僅僅在於「酒」。亞馬遜推出 Prime Day 的意義不只是為了通常意義上的商品促銷，更重要的是吸引更多買家註冊成為其 Prime 服務的會員。

Prime 是亞馬遜電商業務長期發展的最關鍵驅動力。過去三年， Prime 服務的新用戶呈現大幅增長態勢，每年增加約 1000 萬人。

市場研究公司 Consumer Intelligence Research Partners 的數據顯示，Prime 會員每年花費 1400 美元，遠超非會員的年均消費額（約 600 美元）。

摩根士丹利之前表示，亞馬遜 Prime 會員的平均消費金額約為 2846 美元，是非會員（544 美元）的將近五倍。

截至周二收盤，亞馬遜股價漲至 1843.93 美元，盤中觸及創紀錄的 1851.69 美元。年初至今，該股累計上漲了將近 58%。