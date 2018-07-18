亞馬遜預計Prime Day銷售額將達34億美元 快手推出拍攝眼鏡

1、舜宇光學科技：公司回應指控沒有根據

舜宇光學科技公布，董事會注意到在 7 月 17 日網路上有若干包含針對該公司有關會計欺詐蹤跡的指控的公開帖文。董事會鄭重澄清網上帖文內的指控為不準確、不真實及沒有根據。

2、亞馬遜：Prime Day 銷售目前為史上最好

亞馬遜發言人稱，Prime Day 美國銷售創史上最好，今年 Prime Day 前十個小時的銷售年增率超過了去年 Prime Day 前十小時的銷售。據調研公司 Coresight Research 預計，今年「Prime Day」全球購物促銷活動的全球銷售額最少將達到 34 億美元，從而創下新紀錄。

3、快手：做硬體，推出首款拍攝眼鏡，促銷價 666 元

7 月 17 日，快手聯合噠視推出首款拍攝眼鏡——噠視眼鏡。在外觀方面，這款眼鏡和普通眼鏡沒有太大的區別，最大的賣點在功能方面，和快手短影音打通，可以快速生成影音內容，促銷價 666 元。

4、谷歌：歐盟委員會計劃於周三宣布對谷歌的罰款決定

彭博社稱，歐盟委員會計劃於周三宣布對谷歌的罰款決定，罰款金額可能超過之前對 Google Shopping 服務作出的破紀錄的 24 億歐元 (約合 28 億美元)。在歐盟對谷歌 Android 壟斷案作出巨額罰款之前，谷歌高管將與歐盟反壟斷專員舉行一場電話會議。

5、美圖公司：7 月 16 日庫藏股 300 萬股，耗資 1894.6 萬港幣

美圖公司 (01357) 公布，於 2018 年 7 月 16 日在香港交易所庫藏股 300 萬股，耗資 1894.6 萬港幣。公司於本年度內至今為止(自普通決議案通過以來)，累計購回股數為 4200 萬股，占於普通決議案通過時已發行股本 0.98%。

IPO 快訊

1、小米：悉數行使超額配股權，涉及共 3.269 億股購股權股份

小米集團 (01810) 發布公告，招股章程所述的超額配股權已由聯席代表 (代表國際包銷商) 於 2018 年 7 月 17 日悉數行使，涉及合共 3.269 億股購股權股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%。

2、新東方在線：招股書已於 17 日披露

新東方旗下在線教育業務新東方在線已於近日向港交所遞交了招股書，招股書已於今日披露。招股書顯示，公司總營收由截至 2016 年 5 月 31 日止財年的 3.34 億元增至 2017 年 5 月 31 日止財年的 4.46 億元，凈利潤從 5955 萬元增加至 9221 萬元，從 6857 萬元增加至 8077 萬元。

3、品鈦：在美提交招股書：前五大股東現新浪小米身影

B 端金融科技解決方案提供商品鈦，向美國證券交易委員 (SEC) 會提交了首次公開招股 (IPO) 申請書，股票代碼為「PT」，承銷商包括高盛、德意志銀行與花旗。品鈦本次 IPO 擬籌集最多 7000 萬美元，小米和經緯中國分別持有品鈦 7.2% 和 5.1% 的股份。

4、Opera：將於 7 月 27 日掛牌那斯達克

美國 IPOBoutique 網站資訊顯示，網路瀏覽器 Opera 將於 2018 年 7 月 27 日在美國那斯達克掛牌上市，發行價區間為 10-12 美元，共發行 900 萬股，承銷商為 CICC 及花旗銀行。

投行觀點

1、麥格理：舜宇上行空間巨大，目標價 220 港元

麥格理表示，預計舜宇未來手機鏡頭及車載鏡頭 (高毛利業務) 業務將持續增長及跑贏同業，預計未來隨著手機鏡頭增長快於鏡頭模組，長遠毛利率可擴大，預計手機鏡頭模組長遠毛利率可達 40 至 50%。。該行維持舜宇「跑贏大市」評級、目標價 220 港元，相當於預測明年本益比 29 倍。

2、美銀美林：降比亞迪評級，目標價削至 36.5 港元

美銀美林發表研究報告，下調比亞迪評級至「跑輸大市」，認為內地政府將於 2020 年取消對新能源車的補貼，預期公司新能源車的利潤率在沒有政府補貼下將接近零。競爭方面，更多傳統 OEM 廠和新的初創公司計劃明年推出電動車，尤其是價格範圍 10 萬至 20 萬人民幣，對比亞迪構成影響。該行將 2018-2020 年每股盈利預期分別調低 15%、26% 及 30%，目標價由 59.3 港元大幅降至 36.5 港元。