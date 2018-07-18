上任不到兩個月 德州儀器執行長被革職

德州儀器在周二 (17 日) 發表聲明，德州儀器執行長 Brian Crutcher 因為個人行為違反公司行為準則已辭去執行長職務。

德州儀器在周二 (17 日) 發表聲明談到，執行長 Brian Crutcher 的違規行為與公司道德與核心價值不同，但與公司策略、營運和財務報告無關。消息傳來，德州儀器 (TXN-US) 盤後一度下 2.3% 跌，收盤價 115.8 美元。



德州儀器公司發言人並未透露任何具體細節，拒絕評論 Crutcher 個人違規行為是否牽涉私人關係。

該聲明中還揭露第二季財報的部分內容，德州儀器營收增至 40.2 億美元，年增率為 9%，每股純益 (EPS) 1.40 美元，完整的第二季財報將於下周 (24 日) 將會發布。

晶片大廠近近月人事風波頻傳，繼英特爾 (INTC-US) 執行長 Brian Krzanich 和 Rambus (RMBS-US) 執行長 Ron Black 相繼因個人行為不端因素遭到免職，這是近兩個月內第三起晶片大廠執行長被革職的案例。

Stifel Nicolaus & Co. 分析師 Tore Svanberg 表示，德州儀器主管一向訓練有素，傳出這個消息讓人非常驚訝，董事會必定是頂著壓力在做對的事情。

德州儀器新任執行長將由 Rich Templeton 回歸接任，並兼任總裁。

英特爾公司執行長 Rich Templeton 現年 59 歲，已在德州儀器擁有超過 13 年的領導和管理經驗，在此期間他帶領德州儀器轉型成為類比積體電路 (Analog IC) 領導廠商。6 月 1 日 Brian Crutcher 從 Rich Templeton 手中晉升接任總裁兼執行長一職，上任未滿兩個月。