儘管出師不利 亞馬遜稱Prime Day銷售目前為史上最好

昨日，亞馬遜 Prime Day 促銷活動出師不利。本來於周一下午三點開始的 36 小時促銷活動，卻遭遇長達數小時的網路故障。許多用戶反應無法登陸賬號或者無法搜尋到想要的產品。

美國媒體 CNBC 報導，根據一家追蹤零售商網上表現的公司 CatchPoint 的數據，亞馬遜網站在美國東部時間周一晚間 10 點才得以恢復。

但周二晨間，亞馬遜發言人向 CNBC 發 email 稱，「Prime Day 美國銷售創史上最好－－事實上，今年 Prime Day 前十個小時的銷售年增率超過了去年 Prime Day 前十小時的銷售。」 （去年，Prime Day 活動於美國東部時間晚上 9 點開始。）

亞馬遜稱，顧客購買了幾百萬個可以用 Alexa 智能音箱操縱的設備。銷量最好的是帶 Alexa 語音遙控的 Fire TV Stick，Echo Dot 以及帶 Alexa 的 Fire 7 平板電腦。

CNBC 指出，根據 Market Track 周一對亞馬遜網站上 75 件商品的調查顯示，亞馬遜 Prime Day 的平均折扣在 38%。玩具與遊戲平均折扣在 51％。辦公用品折扣為 48%，個人護理用品的折扣為 40%。

昨天亞馬遜出師不利，其競爭對手也趁勢搶占市場。

Macy 百貨延長了上周末舉行的網上「7 月黑五」促銷活動。其網站上就針對亞馬遜寫着，「看看 119 美元以下你們可以買到什麼！」 亞馬遜 Prime 會員費目前已經漲至 119 美元／年。

其他大型連鎖零售商店 Bed Bath & Beyond，Target，J.C. Penney 也都在進行網路促銷活動。連 H&M 的網站也寫着，「It』s Prime Time！」，向顧客提供 8 折優惠，也來蹭一把亞馬遜的熱度。

華爾街見聞此前報導指出，亞馬遜並未披露之前會員日的銷售收入，但據調查機構 Coresight Research 預計，今年 Prime Day 的收入將達到 34 億美元，成為亞馬遜新的單日銷售紀錄。

Prime Day 對亞馬遜的意義遠不止一天的銷售收入，更重要的是公司將利用這個活動來突出自己的產品，吸引更多的用戶支付 119 美元的年費，成為 Prime 會員。

Cowen 分析師 John Blackledge 認為，Prime 是亞馬遜電子商務業務長期的最關鍵驅動因素。Prime 在過去 3 年中每年增加約 1000 萬新用戶。

根據市場研究公司 Consumer Intelligence Research Partners 的數據，會員每年花費 1400 美元，非會員每年花費約 600 美元。該公司聯合創始人 Mike Levin 表示：「從亞馬遜的角度來看，隨著一個用戶成為 Prime 會員年限的增加，其在亞馬遜上的花費也有所增長。」

周一亞馬遜促銷活動開始前，股價漲至歷史高位，周二早盤其股價一度小幅下跌，但隨後走高。截止發稿，亞馬遜股價上漲 1.53%。