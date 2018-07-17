美國證監會放行 Coinbase獲批提供證券化代幣交易服務

美國最大的數位貨幣公司之一 Coinbase 即將成為首批在政府監管之下提供證券化代幣的交易平台。

據彭博社援引 Coinbase 發言人周一表示，美國證券交易委員會（SEC）和金融業監管局（Finra）批准了 Coinbase 收購證券交易商 Keystone Capital、Venovate Marketplace 和 Digital Wealth LLC。這些收購將使 Coinbase 能夠提供被視作證券的數位貨幣，並將其業務置於聯邦監管之下。而此前，Coinbase 主要是受到州監管機構的監督。

Coinbase 曾在 6 月表示，收購這些公司將為 Coinbase 提供作為經紀人交易商、另類交易系統（ATS）和註冊投資顧問（RIA）的許可。若成功獲批，Coinbase 將從一家數位貨幣交易所變身成為正規的加密貨幣券商，擴大其服務範圍，為投資者提供加密貨幣證券交易、保證金交易、場外交易（OTC）以及新的市場數據產品，最終甚至可以與監管機構合作，將現有證券產品代幣化。

Coinbase 目前提供的交易包括比特幣、萊特幣、以太幣和比特幣現金。上周五，該平台在一篇官方部落格文章中宣布，該公司計劃在其平台上添加幾種新幣種，包括 Cardano（ADA）、Basic Attention Token（BAT）、Stellar Lumens（XLM）、Zcash（ZEC）和 0x（ZRX），不過無法保證這些幣種能夠上線進行交易，且這些資產可能僅允許其在某些司法管轄區交易。而今，有了這些新的許可證，Coinbase 或將能夠這些代幣的交易服務。

Coinbase 去年營收超過 10 億美元，收入主要來自交易收入，而交易收入的費率一般在 0.25%-1% 之間。在去年的感恩節到聖誕節期間，比特幣在最高位劇烈波動時，交易所收入大幅上漲。

Coinbase 成立於 2012 年，在 2015 年成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。去年，Coinbase 的公司規模擴大了一倍，約有 200 名員工。

去年 8 月完成 1 億美元的 D 輪融資後，Coinbase 估值達到 16 億美元，成為比特幣領域首個獨角獸企業。