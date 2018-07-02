比特幣較歷史高點慘跌7成 逾800種加密貨幣「形同死亡」

比特幣價格走跌，與去年高點相比，已重挫約 70%，連帶影響其他加密貨幣表現，目前已有逾 800 種加密貨幣，交易價低於 1 美分，形同「死亡」。

台北時間週一 (2 日) 晚間 7 點 29 分，CoinDesk 數據顯示，比特幣下跌 0.21%，至 6334.64 美元；以太幣下跌 0.31%，至 452.73 美元；萊特幣下跌 0.31%，至 80.06 美元；瑞波幣下跌 1.04%，至 0.46 美元。

Dead Coins 網站資料顯示，截至目前為止，已有超過 800 種加密貨幣，被列為「死亡」等級，且這類交易價不到 1 美分、價值近乎零的加密貨幣，數量還會繼續增加。

上週五，比特幣再度跌破 6000 美元，若與去年 12 月近 2 萬美元的歷史高點相比，跌幅達 70%。

外媒將比特幣大跌的現象，與 2000 年網路泡沫化，那斯達克指數重挫逾 7 成的狀況，相提並論。

有不少人預言，比特幣終將成為泡沫。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini)，將比特幣諷為「泡沫之母」，並稱區塊鏈是被過度炒作的科技之一。

阿里巴巴集團董事會主席馬雲認為，區塊鏈技術將改變世界，但比特幣是潛在泡沫。

「股神」巴菲特也「看衰」比特幣前景，他曾言，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。

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