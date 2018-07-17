〈虛擬貨幣新趨勢〉Coinbase獲美官方批准成合法交易商 加密貨幣均漲

最受歡迎加密貨幣平台之一的 Coinbase 表示，它獲得了美國監管機構的批准跟進 3 項收購案，成為首間被政府監管的「證券加密貨幣」交易場所。

公司發言人週一 (16 日) 表示，美國證券交易委員會 SEC 和金融業監管局 FINRA 批准了 Coinbase 收購 Keystone Capital、Venovate Marketplace、和 Digital Wealth LLC。

這些併購將使公司能夠提供所謂的加密貨幣，並將業務置於聯邦監管之下合法化。Coinbase 目前主要由州政府當局監管。

美國監管單位的批准將使 Coinbase 獲得經紀人交易商、另類交易系統、以及註冊投資顧問的許可。另類交易系統為傳統股票市場外運作的交易系統。

加密貨幣近 5 日大漲 / 圖：雅虎金融

受監管的交易平台最終可以處理首次公開發售 ICO 中銷售的數十億美元的加密貨幣。

據市場追踪公司 CoinSchedule 稱，儘管美國、中國、和其他國家進行了對該行業的鎮壓，但公司已經在 2018 年通過 ICO 籌集了超過 120 億美元，比去年全年增加了 3 倍多。

美國證券交易委員會 SEC 表示，大多數加密貨幣都是權益性商品，這意味著發行人必須註冊並遵守聯邦法律，而處理交易的平台也是如此。

Coinbase 的競爭對手也不少，Circle Internet Financial 上個月表示，它打算繼續註冊成為 SEC 的經紀人及交易所，以便它幫助投資者買賣被認為是權益性商品的加密貨幣。該公司還計劃尋求聯邦銀行執照，以便為客戶提供更多服務。

發言人表示，Coinbase 的下一步計劃是將技術整合到新的子公司中，但不提供時間表。這也意味著要慎重確保員工擁有適當的許可證，並審查公司如何報告其數據和客戶。