〈虛擬貨幣新趨勢〉Coinbase獲美官方批准成合法交易商 加密貨幣均漲

最受歡迎加密貨幣平台之一的 Coinbase 表示，它獲得了美國監管機構的批准跟進 3 項收購案，成為首間被政府監管的「證券加密貨幣」交易場所。
公司發言人週一 (16 日) 表示，美國證券交易委員會 SEC 和金融業監管局 FINRA 批准了 Coinbase 收購 Keystone Capital、Venovate Marketplace、和 Digital Wealth LLC。
這些併購將使公司能夠提供所謂的加密貨幣，並將業務置於聯邦監管之下合法化。Coinbase 目前主要由州政府當局監管。
美國監管單位的批准將使 Coinbase 獲得經紀人交易商、另類交易系統、以及註冊投資顧問的許可。另類交易系統為傳統股票市場外運作的交易系統。
受監管的交易平台最終可以處理首次公開發售 ICO 中銷售的數十億美元的加密貨幣。
據市場追踪公司 CoinSchedule 稱，儘管美國、中國、和其他國家進行了對該行業的鎮壓，但公司已經在 2018 年通過 ICO 籌集了超過 120 億美元，比去年全年增加了 3 倍多。
美國證券交易委員會 SEC 表示，大多數加密貨幣都是權益性商品，這意味著發行人必須註冊並遵守聯邦法律，而處理交易的平台也是如此。
Coinbase 的競爭對手也不少，Circle Internet Financial 上個月表示，它打算繼續註冊成為 SEC 的經紀人及交易所，以便它幫助投資者買賣被認為是權益性商品的加密貨幣。該公司還計劃尋求聯邦銀行執照，以便為客戶提供更多服務。
發言人表示，Coinbase 的下一步計劃是將技術整合到新的子公司中，但不提供時間表。這也意味著要慎重確保員工擁有適當的許可證，並審查公司如何報告其數據和客戶。